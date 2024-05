La ’Destra maldestra’ di Mattioli: "Che fine ha fatto la cultura?"

L’Italia s’è destra? Già, ma questa è proprio una ’Destra maldestra’, annota tagliente Alberto Mattioli nel suo pamphlet pubblicato da Chiarelettere. Esperto di teatro musicale, instancabile globetrotter dell’opera, apprezzato critico, librettista e dramaturg, in questo nuovo lavoro il giornalista modenese lascia per un attimo in disparte Aida e Tosca per occuparsi ’del ministro Sangiuliano & friends’. E non gliene risparmia una: "Non vanno criticati perché forse sono ancora fascisti. Ma perché sono sicuramente mediocri". La destra italiana oggi al governo "non sta facendo alcuna politica culturale, ma non ha nemmeno alcuna idea di come, eventualmente, la si faccia. Ha meno personalità presentabili dei posti che si presentano. Non ha idee e quelle che ha sono vecchie", bastona Mattioli che oggi alle 18 presenterà il suo saggio da Bobotti, nel parco di viale delle Rimembranze, dialogando con Giorgio Pighi e Andrea Galli, nell’incontro moderato da Paolo Ballestrazzi.

Un libro feroce: come è nata l’idea?

"Prima di tutto: io non sono pregiudizialmente avverso alla destra, anzi trovo stucchevoli certe polemiche continue su fascismo e antifascismo. La destra in Italia ha vinto legittime elezioni e quindi ha diritto di governare, però..."

Cosa è successo?

"La destra ha aspettato quasi 80 anni prima di andare al potere, quindi ci si poteva immaginare chissà quali idee, progetti o rivoluzioni. Invece, nulla di tutto questo. Hanno fatto lo spoil system, riempiendo tutti i posti disponibili anche con scelte discutibili (ma lo avevano fatto anche gli altri) però poi in campo culturale finora non sono riusciti a partorire alcun progetto degno di tal nome. E anche quando si scelgono figure di vertice per importanti istituzioni, non si fanno mai discorsi seri sui progetti".

Per esempio?

"Per il teatro alla Scala di Milano è stato designato come sovrintendente Fortunato Ortombina, oggi alla Fenice di Venezia, peraltro una scelta ineccepibile. Ebbene, l’unico commento arrivato dal ministro è stato ‘Finalmente un italiano dopo tanti stranieri’. Io mi sarei aspettato invece che si dicesse ‘Scegliamo Ortombina perché la Scala deve avere questo ruolo nel tessuto culturale, deve avere questa linea...’".

Ma è un difetto solo della destra?

"No, sia la destra che la sinistra continuano a parlare in termini novecenteschi: comunismo, fascismo, Ungheria, Cecoslovacchia... Si parla come se non fossimo nel 2024. E tutti gli attacchi della sinistra alla destra tornano sempre sullo stesso tema: ‘Sono fascisti’. Ma che entrino nel merito"

Cosa manca a questa destra?

"Mancano le idee, mancano le persone e le poche valide non sono state valorizzate. Avere una politica culturale è il prerequisito per fare politica. Il populismo riduce problemi complessi a risposte elementari e questo rende difficile costruire una politica culturale che è il contrario del populismo".