"La destra propone misure già realizzate"

"La destra modenese continua ad assolvere il governo da ogni responsabilità, non ritiene nemmeno di interessarli di potenziare le forze dell’ordine, vota contro il nostro odg, e intende risolvere il problema della sicurezza dei modenesi con il nonno vigile e il taser". Ancora polemiche sulla sicurezza dopo il Consiglio comunale monotematico dell’altra sera. Il capogruppo Antonio Carpentieri specifica per quale ragione i Dem hanno votato no all’ordine del giorno di Fratelli d’Italia: "Il Pd a avanzato una proposta equilibrata fondata sul principio che ognuno faccia la sua parte: il governo in merito alla fascia della Questura, agli organici e al posto di polizia centro; il Comune in merito all’implementazione della polizia locale, del sistema di videosorveglianza della riqualificazione urbana e sociale".

La destra, prosegue Carpentieri, "prima lamenta una grave insicurezza in città, richiamando episodi gravi ma poi, con incredibile amnesia, si dimentica di sollecitare chi può e deve agire e cioè il governo. Da un lato troviamo il Pd che realmente è interessato da anni alla sicurezza dei modenesi e non ha timore ad incalzare il governo e l’amministrazione, dall’altro la destra, capeggiata da Fratelli d’italia, che non spende una parola per richiamare il governo alle proprie responsabilità istituzionali".

Se tutti in Consiglio "hanno riconosciuto la situazione, ricordando la gravità degli episodi e dei reati commessi solo la maggioranza e il Movimento 5 stelle hanno voluto ricordare al governo cosa deve fare per i modenesi per contrastare questi gravi reati. Gli odg della destra chiedevano cose già realizzate come le telecamere in Calle di Luca ovvero un presidio in un luogo già occupato da un’associazione. E ancora proponevano una riorganizzazione della PM basata sull’ assegnazione del taser (trascurando la sua potenziale pericolosità per la salute quando è molto meglio utilizzare, in emergenza, il lazo elettronico) e l’uso delle bodycam, ignorando che il loro uso attende il definitivo via libera del garante per la privacy".

Intanto Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia commenta la notizia di ulteriori agenti assegnati a Modena. "Non ci stupisce l’assegnazione di 15 agenti e 9 ispettori a Modena, segno tangibile che il governo mantiene le promesse e prosegue nell’incrementare il numero di agenti per raggiungere il totale di unità garantito, al netto dei pensionamenti e dei trasferimenti, di 100 uomini. Con buona pace della sinistra che racconta di un accanimento del governo nei confronti della città, nel tentativo vano di nascondere anni di politiche fallimentari in tema sicurezza sia a livello locale sia a livello nazionale", Al contrario delle "mistificazioni e delle narrazioni al veleno per il governo, il tema sicurezza è primario e il racconto dell’attuazione di ‘giochetti’ volti a danneggiare una città o favorirne un’altra in base ai colori a cui appartengono le amministrazioni è pura fantasia tipica di chi vuole distogliere attenzione dai grandi vuoti lasciati dai precedenti governi".