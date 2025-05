La difesa di Vannacci:: "Ceramica penalizzata"

Arriva pochi giorni prima che il convegno promosso da Confindustria Ceramica e Unimore – in programma lunedì al Carani – metta i puntini sulle i in merito ad un problema dibattuto da tempo. E’ un’interrogazione che l’eurodeputato leghista Roberto Vannacci presenta alla Commissione europea per denunciare le distorsioni che penalizzano il settore ceramico italiano ed europeo. "Il comparto ceramico è tra i più energivori e non dispone, al momento, di alternative praticabili al gas naturale. Con oltre l’82% del fatturato destinato all’export la ceramica è esposta alla concorrenza di Paesi extra-Ue con normative ambientali meno stringenti". L’interrogazione mette nero su bianco le perplessità che l’eurodeputato leghista aveva già manifestato, a fine marzo, nel corso di un incontro con i vertici di Confindustria Ceramica.

s.f.