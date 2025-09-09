La difesa fai da te: "Guardie giurate, boom di richieste. Cerchiamo personale"

Si sta andando verso una nuova frontiera della sicurezza, quella privata, quella che ricorre a guardie giurate da ‘piazzare’ non solo negli ospedali o in tutti quegli uffici legati alla pubblica amministrazione, ma anche in aziende private, centri commerciali o condomini. La presenza delle forze dell’ordine è costante sul territorio; è innegabile, ma gli organici sono quelli che sono e la sicurezza, reale o percepita, sta subendo un inarrestabile crollo. Ecco perchè la richiesta di figure che vigilino sul pubblico e sul privato è costante. Da qui ‘l’appello’ dell’ istituto di Vigilanza Coopservice, con sede a Reggio Emilia, che è alla ‘disperata’ ricerca di guardie giurate per l’Emilia-Romagna. Parliamo di settecento figure e l’istituto, per individuarle, mette a disposizione anche la possibilità di alloggi, un pacchetto welfare per chi è disposto a trasferirsi e percorsi di formazione per l’ottenimento dei titoli di guardia particolare giurata. Per incontrare candidati disposti a trasferirsi in Emilia Romagna, l’azienda ha organizzato per venerdì 12 settembre, dalle 9 alle 18, un recruiting day online.

"Dal 2023 stiamo cambiando approccio nel mercato della sicurezza, e le soluzioni sono sia di tipo fisico che di tipo tecnologico – spiega Sabino Fort, direttore commerciale vigilanza Coop Service. Le esigenze di sicurezza del territorio continuanoo ad aumentare; soprattutto nelle strutture sanitarie dove gli episodi di violenza contro il personale sono in costante aumento – afferma ancora – L’attività di presidio della sicurezza ‘fisica’ spetta alle forze dell’ordine ma è ovvio che il numero di forze è limitato; per questo diventa sempre più importante integrare pubblico e privato. Inoltre – sottolinea - stiamo cercando di far si che si vada verso una riforma normativa che stabilisca come avviene l’impiego delle guardie particolari giurate che affiancano e supportano le forze dell’ordine e non si sostituiscono ad esse". Fort spiega come sia partito un lavoro, da parte delle associazioni di categoria proprio per ottenere un quadro normativo più chiaro per migliorare poi la sicurezza della Regione: quindi formazione specifica e presenza continuativa nei presidi sanitari.

"Le esigenze principali sono nel mondo della pubblica amministrazione, appunto ma anche nelle Università, dove abbiamo tanta domanda e poi nei comuni, province o nelle Regioni e comunque location dove si è a contatto con il pubblico. Poi – continua – ci sono aziende private di piccole e medie dimensioni. La microcriminalità sta aumentando e i centri commerciali, ad esempio, sono tra i nostri maggiori clienti. Infine c’è tutta la parte dei privati: da singoli appartamenti dove installiamo impianti antifurto per arrivare a ville dove garantiamo anche passaggi con le nostre pattuglie; per assicurarsi che non vi siano state effrazioni o ‘giri’ sospetti. Questa domanda aumenta in modo importante e si sta cercando di sostituire i servizi ‘uomo’ con la tecnologia, che diventa sempre più sofisticata. Nei condomini vengono chiesti invece ausiliari della sicurezza: portieri non armati, la nuova evoluzione appunto della ‘vecchia portinaia’ che controlla gli accessi".

Valentina Reggiani