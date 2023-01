La dipendenza dal gioco attraverso tre dialoghi brevi

Tre brevi dialoghi e monologhi, tratti da storie vere, per affrontare il delicato tema della dipendenza dal gioco d’azzardo. E’ previsto per sabato prossimo, 21 gennaio, nella cornice del Teatro comunale di Bomporto lo spettacolo che andrà in scena alle 21 dal titolo "All’alba vincerò", una rappresentazione interpretata da Maria Antonietta Centoducati (che ha curato anche la drammaturgia, con la consulenza al testo di Matteo Iori e Enrico Malferrari) e Gianni Binelli, con musiche al pianoforte di Ovidio Bigi.

Sul palco, Centoducati e Binelli porteranno storie di persone imprigionate nel gioco d’azzardo quando diventa patologico e non solo i giocatori, ma anche le loro famiglie, si trovano spesso spesso devastate da una malattia capace di inghiottire affetti e risorse. Alternando testimonianze forti e commoventi ad altre più leggere, lo spettacolo vuole affrontare un fenomeno, quello della dipendenza dal gioco, che in questi anni ha portato alla rovina persone e intere famiglie.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della campagna di prevenzione del gioco d’azzardo “Lascia o raddoppia – Se smetti di giocare d’azzardo vinci!”, dall’Unione del Sorbara, insieme a Centro sociale Papa Giovanni XXIII, Gruppo Ceis, Centro per le Famiglie dell’Unione del Sorbara e Ausl di Modena.