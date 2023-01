La direttrice Pesci verso un altro incarico

I tempi non sono ancora stati definiti, ma in base alle documentazioni acquisite, la dottoressa Chiara Pesci, dall’ottobre 2017 responsabile del Pronto Soccorso del Ramazzini, prossimamente lascerà l’attuale incarico per assumerne uno nuovo alla Direzione Sanitaria dell’Ausl di Ferrara. La dottoressa Pesci è stata nominata "dirigente medico per le esigenze della Direzione Sanitaria nell’ambito del progetto di riorganizzazione della rete provinciale dell’Emergenza – Urgenza presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in quanto candidato più adeguato per l’incarico quinquennale". "La data di decorrenza dell’incarico sarà stabilita in accordo con l’Amministrazione di appartenenza", ovvero l’Ausl di Modena.