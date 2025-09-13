La direttrice Unesco : "Il patrimonio culturale base di rinascita sociale"

Al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo cerimonia con cui l’Unimore ha conferito la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza ad Audrey Azoulay, direttrice generale dell’Unesco dal 2017. Una mattinata che ha segnato il vertice internazionale delle celebrazioni per gli 850 anni dell’Ateneo con la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni cittadine e di una platea numerosa di studenti e docenti. Dopo l’apertura del Rettore Carlo Adolfo Porro, Carmelo Elio Tavilla, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ha letto le motivazioni ufficiali che hanno portato al conferimento del titolo e Gianfrancesco Zanetti ha presentato la laureanda. Dopo la proclamazione, la direttrice generale ha tenuto la sua lectio magistralis.

"Le organizzazioni create nel secondo dopoguerra – ha detto Zanetti nella sua laudatio – hanno saputo trasformare l’esperienza drammatica dei conflitti in strumenti di pace e di cooperazione, capaci di produrre regole condivise e di rafforzare i diritti. In questa trama si inserisce il lavoro dell’Unesco, che ha posto l’educazione, la scienza, la cultura e la libertà di espressione al centro di un disegno volto a costruire uguaglianza sostanziale. Modena, con il suo sito che comprende la Cattedrale, la Ghirlandina e Piazza Grande, diventa in questo quadro un punto di riferimento simbolico, perché mette a sistema patrimonio storico e civiltà giuridica e restituisce alla comunità un terreno concreto per riflettere su come il diritto possa incidere nella vita delle comunità".

Nel suo intervento Audrey Azoulay ha spiegato che "il diritto internazionale rappresenta oggi una bussola necessaria in un tempo di conflitti e instabilità" e ha ricordato che "il progetto ’Revive the Spirit of Mosul’ non ha avuto soltanto la funzione di restaurare edifici e monumenti, ma ha permesso a una comunità di ritrovare fiducia attraverso la ricostruzione dei suoi luoghi simbolici". Da questa esperienza ha fatto derivare l’idea che "l’educazione sia il terreno su cui si fondano pace e sviluppo, perché l’accesso universale e di qualità, soprattutto per bambine e donne, offre la possibilità di costruire società più inclusive.

"Conferire la laurea ad Audrey Azoulay – sottolinea Carlo Adolfo Porro – significa riconoscere il fondamentale lavoro di un’istituzione che fa della cultura, dell’educazione e della scienza i pilastri di una pace concreta".

Nel pomeriggio di giovedì la direttrice Unesco aveva incontrato anche il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e insieme anche al rettore Porro hanno visitato il sito Unesco di piazza Grande.