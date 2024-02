"La direzione è giusta. Il lavoro sta pagando"

Concentrato come se dovesse ancora iniziare la partita, Alberto Giuliani è contento dei progressi mostrati dalla Valsa Group ed emersi perfettamente domenica: "La qualità del lavoro e del nuovo sistema comincia a funzionare negli allenamenti anche con continuità, nel primo set si è visto: adesso dobbiamo allungare questo tempo di efficienza, non resistiamo ancora tutta la partita sui livelli del primo parziale ma la direzione è quella giusta. Poi abbiamo servito su un buon livello con tanta efficienza, staccando la palla a Baranowicz, poi abbiamo scelto Theo Faure come primo obiettivo per il muro difesa e ha tutto funzionato". Il tecnico parla poi delle scelte: "Sapozhkov? Qui non si boccia e non si promuove nessuno, io ho fatto la scelta di Davyskiba guardando la settimana di allenamento, vedendo se i giocatori hanno appreso il nuovo sistema di gioca ed è in forma. Togliendo Sapozhkov ho voluto togliere qualche errore, migliorando l’efficienza che era molto bassa". Ancora sui singoli, come non citare Gollini e Brehme? "Gollini è stato bravissimo, i compagni l’hanno aiutato e mi è piaciuto molto il suo modo di stare in campo. Senza dare giudizi credo che con lui si possano fare ottime cose. Brehme ha iniziato a capire il nostro spirito sul break point, anche su palla perfetta: il tedesco è un nuovo acquisto? Per me Modena era un foglio bianco, se ‘Tony’ conferma i progressi a muro, sicuramente può essere un grande aiuto per noi". Infine focus su Taranto: "La partita di mercoledì è quella chiave per mettere un piedino nei play off, dobbiamo continuare a lavorare e stare concentrati su quello". "Il 3-0 è frutto di quello che siamo – attacca Tommaso Rinaldi – e di quello che abbiamo passato, un periodo difficile per un gruppo che era già unito e oggi lo è ancora di più. Contro Cisterna c’erano un’emozione e una forza speciali, siamo riusciti a riaccendere il Palapanini". Prosegue così lo schiacciatore: "Abbiamo saputo soffrire a inizio partita, poi Cisterna ha accusato la nostra accelerazione. Cosa può succedere adesso? Sicuramente i tre punti hanno valore per la classifica, ma io guardo il nostro stare in campo, che oggi è cambiato ed è importante per i match a venire".

a.t.