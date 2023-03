"La discarica? Inquina poco" Bufera sul parere tecnico

C’era grande attesa ieri per la Conferenza dei Servizi presso la sede di Arpae a Modena incentrata sulla questione discarica di Finale Emilia. All’incontro hanno partecipato il sindaco Claudio Poletti e l’Osservatorio Civico ‘Ora tocca a noi’, che è intervenuto da remoto portando una serie di documenti, per rimarcare le innumerevoli "criticità e violazioni ambientali e amministrative di questa terza discarica". La Conferenza si preannunciava di fondamentale importanza, ma ciò che è emerso ha lasciato la comunità di Finale con l’amaro in bocca. "La seduta della Conferenza è stata una rivelazione – dichiara il sindaco Poletti –. Abbiamo scoperto che ‘Feronia 0’ e ‘Feronia 1’ inquinano meno dei diserbanti degli agricoltori. Sono molto sorpreso. Pur rispettando il lavoro dei tecnici e delle istituzioni che sono coinvolte nella questione, credo che sarà necessario fare anche nostre valutazioni avvalendoci di consulenti. Per quanto ci riguarda, ho ribadito la nostra contrarietà ferma e decisa all’ampliamento. Ho spiegato a chi era presente le ragioni del perché quella discarica e con quelle dimensioni non può essere realizzata a Finale Emilia. Ragioni note a tutti: la localizzazione in zona sismica e alluvionale, dove sono presenti colture pregiate, nei pressi dell’oasi naturalistica ‘Le Meleghine’, del polo scolastico e del centro storico, in presenza di una viabilità assolutamente inadeguata a sopportare la mole di traffico pesante che la discarica attiverebbe.

Anche se il vento sembra spirare in senso contrario, non ci fermeremo. Ci opporremo all’ampliamento in tutte le sedi. Siamo già al lavoro per studiare quali mosse mettere in campo". Pronto a dare battaglia anche l’Osservatorio.

"In tutti questi anni – aveva già spiegato Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio – in sede di Conferenza dei Servizi non è stata analizzata in modo adeguato la situazione di gravissimo inquinamento delle falde acquifere del sito ed è proprio sulla contaminazione ambientale che occorre rimarcare le gravi carenze istruttorie. In tutti questi anni abbiamo assistito ad un sistematico e ripetuto sforamento dei limiti di legge di elementi e sostanze inquinanti nelle acque di falda". Carlo Valmori dell’Assemblea popolare denuncia invece come la responsabile della Conferenza non abbia permesso l’intervento da remoto. "La responsabile della Conferenza ci ha cacciati, interrompendo il nostro collegamento. Alla faccia della partecipazione dei cittadini e della trasparenza".

Angiolina Gozzi