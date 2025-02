La disperazione di due operai . Minacciano di buttarsi dal tetto : "Senza stipendio da mesi"

La disperazione, la paura, lo smarrimento. E, per fortuna, il lieto fine. Per quasi tre ore hanno tenuto tutta la città con il fiato sospeso i due giovani operai ventenni, di origine egiziana, che ieri mattina, poco dopo le 10, sono saliti sul ponteggio dell’ultimo piano di un palazzo in ristrutturazione in via Carlo Marx, minacciando di buttarsi. Lo stesso cantiere edile nel quale lavorano i due ragazzi. Le ragioni del loro gesto estremo sono state chiare da subito: gli operai rivendicavano il pagamento di varie mensilità di stipendio che non sono state loro corrisposte a fronte del lavoro svolto. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e anche la polizia di Stato, oltre al titolare della impresa esecutrice, del reggiano, e al capocantiere della ditta cui sono stati affidati i lavori in subappalto.

Come spiega l’amministratore di condominio del palazzo, "i problemi sono nati non per causa dell’impresa esecutrice, bensì del sub appaltatore (che è pure il padre di uno dei due operai) che per mesi non ha corrisposto lo stipendio ai due lavoratori". Dall’ultimo piano del cantiere, uno dei due giovani, sporgendosi pericolosamente verso il basso e il vuoto, ha rivendicato il loro diritto ad essere pagati, ripentendo le stesse frasi senza, apparentemente, volere sentire ragione. Nel frattempo, a terra c’erano le forze dell’ordine e i datori di lavoro che hanno per tutto il tempo mantenuto il contatto visivo e verbale con i due, tentando di dialogare e di farli desistere dal buttarsi. Una negoziazione molto delicata, in uno spazio temporale che pareva eterno.

Lo stesso parroco di Quartirolo, don Antonio Dotti, si è recato sul posto e ha invitato tutti i cittadini a unirsi nella preghiera "per i due operai che dal cantiere del palazzo di fronte alla nostra Chiesa Madre (chiesa parrocchiale di Santa Maria della neve, a Quartirolo) minacciano di buttarsi se non vengono pagati". Con il passare delle ore, alcune persone sono riuscite ad avvicinarsi agli operai, portando loro un po’ d’acqua, e finalmente, verso le 13.30, sono riusciti a convincere i due ventenni a scendere dal tetto e rimettere piede a terra, incolumi.