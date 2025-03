La domenica non si va a scuola ’Bella, Bellissima!’ allo Storchi

Con ’Bella, Bellissima!’ (foto), oggi alle 16.30 al teatro Storchi si conclude la rassegna ’La domenica non si va a scuola’, rivolta ai ragazzi e alle loro famiglie. Protagonista del lavoro di Nadia Milani, prodotto da Accademia Perduta - Romagna Teatri, con pupazzi e figure animate, è una Strega che fa incantesimi, vola su una scopa, ride e spaventa tutti.

Per il suo compleanno, riceve un invito da Orco che le dà appuntamento a mezzanotte, al chiaro di luna. Lui la trova bella, bellissima, ma gli abitanti del bosco consigliano alla Strega di usare la magia per essere più attraente. A quel punto però l’Orco non la riconosce più: lui infatti cerca la Strega "con i capelli arruffati, il naso importante e che veste sempre di scuro", e lei dunque decide di tornare a essere quello che era di utilizzare la magia per diventare più attraente.

Lo spettacolo invita a riflettere sul concetto di bellezza e sul giudizio che noi diamo degli altri: in fondo, tutti devono sentirsi sicuri nei loro panni e non devono essere costretti a vestirne altri per piacere alla società che vorrebbe tutti uguali.