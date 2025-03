La donazione al Centro oncologico: "Così ringrazio tutto il personale"

Ricordare al meglio un proprio caro, facendo un gesto utile per l’intera comunità. Giovedì mattina, presso il Centro Oncologico Modenese (COM) del Policlinico di Modena, si è svolta una piccola cerimonia di consegna della donazione promossa da Elisa Borgonzoni, figlia di Michele Borgonzoni, venuto a mancare il 7 luglio 2024. Con lei, sua cugina Adele Ghirri, accolte dalla dottoressa Annalisa Fontana, responsabile della Struttura Semplice Innovazione e Sperimentazione Clinica Precoce in Oncologia, dalla dottoressa Giulia Rovesti, oncologo del COM, da una rappresentanza del personale medico e infermieristico del reparto di Oncologia, diretto dal professor Massimo Dominici, e da Giovanna Gregori, responsabile della sede di Modena dell’Associazione ’Angela Serra’ per la Ricerca sul Cancro.

"Mio padre – ha dichiarato Elisa Borgonzoni – è stato seguito con grande professionalità e umanità dal personale del COM. Anche noi familiari siamo sempre stati considerati e abbiamo condiviso ogni passo del suo percorso oncologico. Dopo la sua scomparsa, ho pensato di ringraziare il reparto e aiutare le persone che oggi e domani avranno bisogno di cure, coinvolgendo parenti, amici e colleghi di lavoro in una raccolta fondi in sua memoria. Grazie ai proventi, con il supporto dell’Associazione Angela Serra, abbiamo acquistato un monitor di cui il reparto aveva un urgente bisogno e finanziato un master per l’infermiera Giorgia Saggese, che aveva seguito mio padre durante la malattia, per implementare le sue competenze professionali".

La dottoressa Annalisa Fontana ha sottolineato l’importanza della donazione: "Ringraziamo di cuore tutta la famiglia Borgonzoni per questo gesto. La colonnina parametri donata sarà utilizzata quotidianamente per monitorare in tempo reale dati fondamentali come saturazione e pressione dei pazienti. Era una strumentazione di cui il setting ambulatoriale era sprovvisto, e che ora ci aiuterà a migliorare ulteriormente il servizio. Sarà anche un modo per ricordare Michele ogni giorno".

Anche Giovanna Gregori, responsabile della sede di Modena dell’Associazione ’Angela Serra’, ha espresso gratitudine per l’iniziativa: "La nostra associazione da 40 anni si occupa di ricerca e del miglioramento dei servizi assistenziali per i pazienti oncologici. Quando siamo stati contattati dalla famiglia Borgonzoni, abbiamo collaborato per individuare le necessità del reparto e contribuire alla donazione di uno strumento per i parametri multimediali, che supporterà la diagnostica in oncologia. Siamo grati alla famiglia per il loro contributo e speriamo di poter continuare a sostenere il COM in futuro".

"L’iniziativa della famiglia Borgonzoni – chiosa il professor Massimo Dominici – testimonia ancora una volta come il ricordo di una persona cara possa trasformarsi in un aiuto concreto per la comunità, rafforzando il legame tra pazienti, medici e associazioni nella lotta contro il cancro".