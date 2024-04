La donazione del pittore Farinella per l’ospedale

Continuano le donazioni d’arte per l’esposizione permanente allestita nel 2021 nell’ospedale di Pavullo, composta da 200 opere di artisti del territorio. L’ultima in ordine di tempo è un dipinto di Remo Farinella che mostra l’incontro immaginario tra due celebri pittori di Pavullo, Walter Mac Mazzieri (1947 - 1998) e Giorgio (Jonny) Sebastiano Giusti (1946 – 2023), "artisti del colore, trasformatori del disegno senza liniti di espressione e in piena libertà". Si ‘incontrano’ ai piedi di un castello medievale e a fianco hanno alcuni soggetti presenti nelle loro opere. È stato collocato nel corridoio nel corridoio della sala operatoria.

"L’idea è di mettere l’arte vicino ai luoghi di cura – spiegò all’inaugurazione Gabriele Romani, direttore del nosocomio –. Questa mostra permanente, ideata da Maria Pia Biagini in collaborazione con alcune colleghe del nosocomio, nel maggio 2022 fu visitata dal critico Vittorio Sgarbi. Dalla sala di ingresso si dipana nei corridoi e in alcune sale dell’ospedale. Ospita un olio di Giorgio Sebastiano Giusti e immagini di dipinti di Mac Mazzieri divenuto celebre in Italia e in Europa ancora giovanissimo. Il dipinto di Giusti si intitola ‘Sogno di libertà’, ’un’opera molto fantasiosa’, la definì Sgarbi. C’è una componente surrealistica che d’altra parte è abbastanza tipica di autori che vivono in qualche modo fuori dal mondo, anche se questo è un mondo ideale".

E l’autore spiegò: "Io esco da quella cornice che mi ha sempre racchiuso, ho aperto il lucchetto del cancello dell’eternità e c’è il gufo che mi sta aspettando e mi insegnerà a volare, che è la cosa più bella abbandonare tutti i pensieri".

Walter Bellisi