La dura convivenza tra tecnico e professionale "Cortile terra di nessuno e furti nelle aule"

di Valentina Reggiani "La situazione è critica da tempo e lo sanno tutti. Il cortile è un luogo di spaccio e nel corso di questo anno scolastico l’aria è divenuta sempre più tesa". Aleggiava la preoccupazione, ieri, all’istituto Corni di largo Aldo Moro dove un professore dell’Iis, giovedì, ha denunciato di essere stato aggredito nel cortile dell’istituto da alcuni studenti dell’Ipsia ripresi poichè sorpresi a fumare. Il caso è finito in Procura e il provveditorato agli studi di Modena ha aperto un’istruttoria. Ieri gli stessi professori hanno ribadito come la situazione sia tesa a causa di quegli spazi condivisi tra gli studenti del professionale e del tecnico. "Lì, nello spazio condiviso – spiega un docente – c’è un luogo di incontro ‘particolare’ e non si fa solo uso di sigarette: spacciano e altro. Sono ragazzi di etnie diverse e non ci sono famiglie dietro; non vengono seguiti – conferma il professore – Anche la palazzina dei laboratori è condivisa e i ragazzi del professionale durante l’intervallo entrano direttamente nelle classi altrui. I dirigenti sono a conoscenza della situazione e sono loro che devono intervenire: abbiamo chiesto più volte anche la presenza delle forze dell’ordine per capire come superare queste difficoltà che...