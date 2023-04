La dura vita di chi si prende cura "Rischi da stress sulla salute"

‘Sostenere la resilienza del caregiver attraverso la narrazione’: questo il titolo del primo appuntamento della XIII edizione del Caregiver day 2023, in programma il 21 aprile alle 15.30 al circolo Bruno Losi (via Medaglie d’Oro 2) e in diretta streaming YouTube. "In una fase in cui veniamo ogni giorno messi alla prova da crisi, difficoltà, mille linee di frattura della società in cui viviamo – affermano i promotori dell’evento – la resilienza è una delle più potenti armi che abbiamo per affrontare, resistere e reagire. A partire da Grazia Deledda, che narrava della forza delle ‘canne al vento’, la resilienza si è sempre legata alla capacità di raccontare, di comunicare, di fare uscire allo scoperto le nostre paure e condividerle. Lo stress è una risposta dell’organismo ad un cambiamento che rompe il nostro equilibrio".

Come evidenziato da molteplici studi, i caregiver familiari impegnati nella assistenza ad un proprio caro soffrono spesso di stress cronico con impatti sulla propria salute. Fra le strategie per rispondere in positivo ai rischi che lo stress può generare c’è la disponibilità ad essere ascoltati, accompagnati e sostenuti nel percorso di recupero del proprio benessere e azioni di accompagnamento e sostegno come, ad esempio, i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto". Questi temi saranno affrontati da Rebecca Vellani, psicologa, Licia boccaletti, coordinatrice del Progetto europeo Erasmus+ SINCALA e presidente di Anziani e Non Solo scs, Anna Masucci, assistente sociale, Laura Pasini, psicologa e psicoterapeuta, Sabina Tarozzi (iniziative di welfare del Gruppo UnipolSAI). Coordinerà i lavori Sabrina Tellini, responsabile Area Anziani e fragili dell’Unione Terre d’Argine.