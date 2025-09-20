La famiglia Bach e le dame in concerto

Doppio appuntamento in questo weekend per il Festival musicale Estense "Grandezze & Meraviglie", che stasera a Modena ‘racconterà’ la famiglia Bach, poi domani pomeriggio a Semelano ricorderà Mirco Caffagni, amico del festival, con un concerto ispirato alle compositrici e interpreti tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600. Entrambi gli eventi saranno a ingresso gratuito.

"Paideia" è il tema del FestivalFilosofia che nel suo programma esplora anche le figure dei grandi maestri. Stasera alle 20.30 in Sant’Agostino, un affresco sonoro ci porterà a a conoscere la "Famiglia Bach: Padri, Figli e Maestri", ovvero Johann Sebastian Bach, i suoi figli e l’amico Telemann. La dinastia Bach è come un prisma musicale dalle mille sfaccettature, dal rigore contrappuntistico di Johann Sebastian all’inquietudine di Wilhelm Friedemann, passando per l’invenzione espressiva di Carl Philipp Emanuel fino alla chiarezza cosmopolita di Johann Christian. Il percorso genealogico e musicale sarà affidato all’Ensemble Crescere in Musica Baroque, formazione diretta da Sergio Gasparella.

"Core di questo core. La musica delle Dame di Firenze" si intitola invece il concerto di domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Semelano di Montese. Verranno rievocate le genealogie femminili che, tra ‘500 e ‘600, contribuirono a riscrivere il linguaggio musicale del tempo. In quel contesto, la voce femminile non fu soltanto interprete ma anche autrice di pagine memorabili come dimostra per esempio Maddalena Casulana, prima donna a dare alle stampe le proprie composizioni. Protagoniste del concerto saranno Claudia e Livia Caffagni, con Teodora Tommasi, che intrecceranno voci e strumenti antichi restituendoci il fascino di un repertorio che, pur nato in contesti privati e spesso segreti, conserva ancora oggi un potere evocativo straordinario.

