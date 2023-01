La famiglia di Carlo Prina dona le lettere inviate dal campo

‘Carlo Prina 1609 Fossoli’. Laura Ambrosini, nipote di Carlo Prina, una delle 67 vittime della strage del poligono di tiro di Cibeno di Carpi del 12 luglio 1944, mostra il tipico fazzoletto fatto con il tessuto a righe dei deportati sul quale sono state ricamate a mano queste parole, che riportano il nome del nonno materno e il suo numero di matricola. Ieri, nell’ex sinagoga di Carpi, sede della Fondazione Fossoli, Laura e i fratelli Andrea e Paolo hanno formalizzato la donazione delle lettere del nonno ‘Carletto’ inviate dal Campo di Fossoli dove Prina era arrivato il 9 giugno 1944, matricola n°1609, e dove rimase fino alla morte della strage del poligono di tiro di Cibeno. Un corpus di 50 lettere, clandestine, dalle quali emerge il grande amore di Prina per la famiglia e anche il dispiacere per il dolore arrecato alla moglie e alle tre figlie piccole. Oltre al carteggio, alla Fondazione sono state donate varie fotografie del momento dell’esumazione dei corpi delle 67 vittime, nel luglio 1945: "Nonna Elena ha subito riconosciuto il nonno dalle due mani - racconta la nipote Laura -. Questa donazione è stata fortemente voluta da nostra madre, ultima erede del nonno. Abbiamo preso questa decisione perché sappiamo che questo materiale, a noi così caro, verrà bene custodito dalla Fondazione e perché desideriamo che non si perda la memoria, che è fondamentale e non va persa. Nel nostro piccolo siamo convinti che queste lettere del nonno Carlo aiuteranno a capire che il male assoluto deve essere conosciuto e che non deve mai più tornare". La scelta della famiglia rientra nella campagna ‘Salva una storia’, lanciata dalla Fondazione perché i documenti di interesse storico sulle vicende legate al Secondo conflitto mondiale e alla deportazione siano donate agli archivi per essere adeguatamente conservate, analizzate e messe a disposizione degli studiosi di tutto il mondo. Presente alla cerimonia, oltre al presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti, alla direttrice Marzia Luppi e al sindaco di Carpi Alberto Bellelli, anche l’assessore alla Cultura dell’Emilia-Romagna Mauro Felicori, che ha ribadito "l’importanza dei siti, come quello del Campo di Fossoli", e l’impegno della Regione per la loro conservazione e valorizzazione, oltre che nella prospettiva della digitalizzazione di tutto il patrimonio esistente. Nel medesimo contesto è stata anche presentata, da parte di Dario Venegoni, Presidente di Aned e curatore della mostra, ‘Volti nel lager.

Maria Silvia Cabri