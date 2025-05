La farmacia Artemisa di Casinalbo diventa uno spazio espositivo

La farmacia non soltanto come luogo in cui poter trovare medicinali e consigli preziosi per la salute e il benessere, ma come spazio di cittadinanza. E, perché no, anche spazio espositivo: da qui l’idea delle dottoresse Paola Trabalzini e Marta Del Cadia, titolari, a Casinalbo, della Farmacia Artemisa – una delle 176 farmacie della rete di Federfarma Modena - che, hanno deciso di partecipare al concorso ‘Pareti di Libertà’, promosso dall’Accademia dei Farmacisti in tutta Italia per celebrare la Giornata Mondiale della Libertà di stampa.

Così, agli utenti della farmacia è stato chiesto di esprimere, attraverso una fotografia, il proprio concetto di libertà e gli scatti raccolti – decine – sono esposti su una delle pareti della farmacia e rimarranno visibili fino a domani. Verranno poi ricomposte, dal 19 al 30 settembre nella grande mostra collettiva "Pareti di Libertà", ideata e curata da Monica Moncada, presso il Centro Internazionale di fotografia ‘Letizia Battaglia’ di Palermo, patrocinata dal Comune di Palermo.

s.f.