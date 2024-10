La farmacia comunale si rinnova: "Più comfort e servizi per i clienti"

Taglio del nastro, sabato mattina, per la rinnovata Farmacia comunale di Maranello, che nei giorni scorsi in Piazza Amendola ha aperto al pubblico i propri locali completamente ripensati, ampliati e riorganizzati per migliorarne l’accessibilità, la fruizione e il comfort. Nel dettaglio il restyling ha portato alla realizzazione di nuove aree attrezzate e ambienti più confortevoli e rispettosi della privacy. I nuovi locali possono contare su un corner dedicato alle prenotazioni, su un’area di attesa e su due salette utilizzate per piccoli test o monitoraggi e per ospitare ulteriori servizi al cittadino previsti dall’ampliamento delle funzioni in atto presso la farmacie. Inoltre, la ricollocazione del bancone consente al personale l’utilizzo sul retro di un nuovo ufficio, di un laboratorio galenico più adeguato e di maggiori spazi per la conservazione dei farmaci. Infine, è stato installato un ‘locker’, una sorta di ‘armadietto’ digitalizzato, che darà la possibilità di ritirare prodotti H24 dall’esterno dell’esercizio, anche negli orari di chiusura.

