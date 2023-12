La favola del basket. Kevin e le scarpe da star: "Giannis mi ha ispirato, bellissima sorpresa"

"Una sorpresa inaspettata che mi ha reso davvero felice". Il sorriso di Kevin – ieri subito in campo con le scarpe nuove, regalate dai compagni – è la più bella vittoria per il Modena Basket, la cui storia di solidarietà e amicizia continua a fare il giro del mondo, attraverso siti e social. Una favola che rispecchia il magico spirito delle feste. Nel periodo di Natale, infatti, il dono più grande è ricevere l’amore, ma la cosa che riempie di più il cuore è donarlo quell’amore.

In questa bella storia di sport i risultati non c’entrano nulla, c’entra piuttosto la fratellanza. Un gruppo di ragazzi dell’Under 15 Eccellenza del Modena Basket, squadra allenata da Marco Brambilla, ha deciso di regalare un paio di Nike Freak ad un compagno di squadra, quest’ultimo le avrebbe potute solo sognare continuando ad indossare le sue usurate da prove e partite. Qualche giorno prima del 25 dicembre alla palestra delle scuole Ferraris sta per andare in scena una normale seduta di allenamento: "Ero uscito per fare riscaldamento – racconta il 15enne Kevin Osavande Omoregie – quando un paio di compagni di squadra mi hanno invitato ad andare in spogliatoio. Sono rientrato, si sono messi attorno a me, poi c’è stata la consegna di questo pacchettino. Lo avevo intravisto sotto una panchina qualche minuto prima, ma non avrei mai immaginato fosse per me; con mia grande sorpresa c’erano le scarpe che desideravo e sono del mio idolo Giannis Antetokounmpo. C’era anche un bigliettino con tante bellissime parole. Quel bigliettino lo custodisco gelosamente in camera".

Kevin è un ragazzo di origini nigeriane nato nel marzo 2009 ad Alessandria; abita a Modena insieme ad una zia e suo marito. Un giovanotto di quasi 190 centimetri che gioca nel ruolo di guardia ma può fare pure l’ala. E’ timido, sorridente, genuino: "La storia di Giannis, che nella sua Grecia faceva il venditore ambulante e poi è diventato un grande giocatore della Nba mi ha sempre affascinato. La sua umiltà e il suo modo di essere mi piacciono da quando ho cominciato a seguirlo. E’ legato ai suoi fratelli come io lo sono con Junior, mio fratello maggiore".

Quando il video del regalo a Kevin ha cominciato a fare il giro del web diventando una storia planetaria, è arrivato anche il messaggio del campione Nba su Instagram: "Non me lo sarei mai aspettato, ma ovviamente ci speravo, i miei compagni mi dicevano di ’taggarlo’, ma io non volevo disturbarlo, poi gli sono arrivati talmente tanti tag che ha lasciato un commento (Benvenuto in famiglia, ndr) e questo mi riempie di gioia. Ma dice quanto lui sia grande e umano. Lo ringrazio e spero di incontrarlo un giorno".

Ora Kevin e le sue scarpe sono diventati inseparabili: "Le tengo sempre con me, i compagni hanno fatto un gesto che difficilmente dimenticherò. Sono arrivato in Mo.Ba. grazie all’amico Francesco Cavallo, un po’ di merito in tutta questa storia ce l’ha pure lui".

Nella vita di tutti i giorni il giovane Omoregie studia all’istituto Ferrari di Maranello: "Se non dovessi diventare un giocatore di basket, il mio piano b è quello di essere un disegnatore di auto. Tirare da tre resta comunque una bella emozione e presto spero di riuscire a schiacciare in tutta tranquillità".

Buona fortuna Kevin e grazie ai compagni per questo grande esempio di amicizia, solidarietà, umiltà. Valori che sono i principi fondamentali del progetto Modena Basket.