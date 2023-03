La festa a sorpresa Mattia compie 10 anni e riceve gli auguri del Capo dello Stato

di Sofia Berselli "Caro Mattia, auguri per i tuoi dieci anni. Ho saputo del programma che hai esposto a scuola e del successo che ha riscontrato. Ti invio un augurio affettuoso per il futuro". È stato un compleanno indimenticabile per il piccolo Mattia, un bambino con disabilità, che pochi giorni dopo aver compiuto dieci anni, ha ricevuto una lettera d’auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mattia è un bambino non verbale, con una disabilità che gli impedisce l’uso degli arti e della parola, in grado di formulare semplici e brevi frasi tramite un dispositivo elettronico, adoperato con l’ausilio di maestre e familiari. Tutto è iniziato le scorse settimane quando, in occasione di un incontro didattico nell’aula del Consiglio comunale di Modena, Mattia aveva espresso un forte interesse per la figura del presidente della Repubblica, col sogno di poter ricoprire l’incarico in futuro. "Poco prima del lockdown, Mattia ha guardato un telegiornale in cui si parlava dell’idea di chiudere le scuole: da quel momento si è appassionato moltissimo alla politica. Ha persino scritto un suo personalissimo ’decreto scuola’, un programma molto preciso in cui espone come vorrebbe modificare gli istituti scolastici", racconta Debora Florio, mamma di Mattia, visibilmente emozionata mentre sfoggia un...