La festa al Carani, l’assessore:: "Sinergia tra pubblico e privato"

"Un compleanno straordinario, possibile grazie a quella sinergia tra pubblico e privato di cui ogni comunità ha assoluta necessità e che a Sassuolo abbiamo trovato grazie alla lungimiranza, passione e mecenatismo di un gruppo di imprenditori, riuniti in Fondazione, che hanno restituito alla città il suo Teatro". Questo il commento dell’assessore alla cultura Federico Ferrari a margine delle celebrazioni, in programma oggi, per il primo compleanno del Carani dopo la riapertura.

Fu Nek, il 2 marzo di un anno fa, a ‘tenere a battesimo, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, il ‘nuovo’ Carani, saldando ancora una volta la comunità sassolese ad un luogo, dice ancora Ferrari, "sul quale Sassuolo ha costruito la sua identità, che ha visto intere generazioni incontrarsi, confrontarsi, innamorarsi".

Tutto questo, aggiunge l’assessore, "è stato reso possibile dalla determinazione e dalla passione della Fondazione Teatro Carani con la quale abbiamo l’onore di collaborare: un ringraziamento particolare, in una giornata importante come questa, va proprio alla Presidente Claudia Borelli e ai vice presidenti Luca Mussini e Franco Stefani, sempre attenti e disponibili alle necessità della loro città". Il programma di oggi prevede la colazione presso il foyer, dalle 9 e, dalle 10,30, una visita guidata al teatro. Nel pomeriggio alle 17, invece, si accendono le luci del palcoscenico, su cui sale la compagnia Circo Zoé che mette in scena ‘Naufragata’.