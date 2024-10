La festa all’Albinelli. Street food e musica per celebrare i 93 anni del mercato

In occasione del 93esimo anniversario dello storico Mercato Albinelli, fondato nel 1931 nel cuore di Modena, lunedì 28 ottobre la struttura ospiterà una giornata ricca di iniziative e novità. Oltre ai tradizionali borlenghi e lo street food, Radio Stella animerà il mercato per tutta la mattinata, ma sarà anche possibile usufruire del "photo booth", una cabina fotografica in cui imprimere ricordi unici con amici e parenti. Torna anche quest’anno l’iniziativa natalizia "Albinelli Box: sapori unici nel cuore di Modena", una smart box da regalare a dicembre con all’interno buoni spesa dal valore di 5 euro ciascuno, con una spesa minima di acquisto di 30 euro e utilizzabili entro il 30 settembre 2025. Oltre ad essere un’idea regalo per le famiglie o un ottimo gadget aziendale, come sottolinea lo stesso Andrea Solieri (nella foto) presidente del Consorzio Mercato Albinelli, lasciando il proprio numero di cellulare durante l’acquisto del buono è anche possibile partecipare all’estrazione di diversi premi, tra cui due Beauty Box del valore di 500 euro da utilizzare presso il Centro Benessere di Salvarola Terme a Sassuolo, oppure una bicicletta e-bike. "Il Mercato Albinelli è un luogo ricco di tradizione che continua ad attirare sia i modenesi che numerosi turisti – sottolinea Giovanni Bertugli, dirigente del comune di Modena e responsabile del servizio promozione della città e del turismo – iniziative come questa sono ottime vetrine per la nostra città e per mostrare la qualità dei nostri prodotti". "Vi aspettiamo lunedì per condividere un giorno di festa e di godere di ottimi prodotti locali" – conclude Sergio Romagnoli, direttore Consorzio Mercato Albinelli. L’iniziativa, attiva grazie al patrocinio del Comune di Modena, è supportata anche da Azienda Cartaria Modenese, Gruppo Hera, Mediamo, Balnea Terme di Salvarola e GreenBike Store.

Inaugurato nel 1931, dopo secoli in cui il mercato si svolgeva all’aperto in piazza Grande, il Mercato Albinelli è il più antico mercato coperto della città ed è considerato tra i più belli di tutta Italia. In stile liberty, al centro è collocata una fontana sormontata da una splendida figura di donna, la "Portatrice di frutta" realizzata da Giuseppe Graziosi, il più apprezzato scultore modenese dell’inizio del Novecento. Per il suo valore storico e culturale, nel corso degli anni il Mercato Albinelli è stato interamente ristrutturato e dal 1990 è riconosciuto come monumento di interesse nazionale.

Milena Soci