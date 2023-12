La festa dei vigili del fuoco: "Per noi 30 interventi al giorno"

Una ricorrenza sempre molto sentita dal personale. E’ quella di Santa. Barbara, patrona dei Vigili del fuoco, celebrata ieri finalmente all’interno del Comando, come da tradizione. Infatti negli anni scorsi, a seguito della pandemia, le celebrazioni non si erano svolte al comando. La giornata si è aperta alle 9 con l’onore ai Caduti e la deposizione di una corona di alloro alla lapide presso la sede Centrale. Dopo di che è stata deposta una corona presso il Monumento al Vigile del Fuoco, all’incrocio con Strada Formigina. Alle 9.30 è stata quindi celebrata la Santa Messa presso la palestra del comando, celebrata da Monsignor Lino Pizzi. Al termine della Santa Messa è quindi andato in scena il saluto del Comandante, l’ingegner Ermanno Andriotto.

"E’ una ricorrenza molto sentita da tutti noi, è un mix tra riconoscenza dell’anno di lavoro trascorso e una richiesta di protezione per tutti noi pompieri che ogni anno ci teniamo a ricordare e richiedere alla nostra Santa Patrona. Si aggiunge un anno di lavoro con i suoi rischi, problematiche, servizi alla cittadinanza: tutto questo ci rende doveroso celebrare questa cerimonia. Stiamo sfiorando i diecimila interventi – ha sottolineato – 9700 interventi circa, quasi trenta al giorno. Di questi un venti per cento riguardano gli incendi ma c’è una percentuale analoga che riguarda interventi legati al maltempo e centinaia, intorno a 700 per la problematica degli incidenti stradali e tanti altri per il soccorso a persona. Abbiamo ricevuto ed evaso circa 3500 istanze nel settore della certificazione antincendio". Andriotto ha poi parlato dei 330 servizi antincendio e delle tante commissioni di vigilanza. Questo è un momento di ringraziamento, augurio e festa ma anche di riflessione – ha concluso il comandante – di richiesta di impegno. Ne abbiamo finito un anno ma ne inizia un altro e se penso alla società di oggi, raffrontata a qualche anno fa mi rendo conto di come sia cambiata, come vi siano nuovi scenari, tecnologie, materiali che ci portano a dover affrontare un’attività di soccorso che deve sempre essere aggiornata".

A seguire si è svolta la consegna dei riconoscimenti ai pompieri che si sono distinti in svariate attività. Assegnata anche una borsa di studio a uno dei figli di Francesca Passini, vigile del fuoco volontario, responsabile del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Pieve deceduta in servizio nel 2012. La cerimonia è ‘estesa’ al prossimo otto dicembre, quando dalle 14.30 in piazza Grande è prevista l’esposizione dei mezzi dei vigili del Fuoco e Pompieropoli per tutti i bambini.