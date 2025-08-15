La festa del nostro Duomo. La cattedrale è dedicata a Santa Maria Assunta: celebrazioni e un concerto

Il Duomo di Modena è da sempre la "Domus Clari Geminiani", la Casa del nostro Patrono, e ogni anno, il 31 gennaio, i modenesi rinnovano la devozione per il Santo Vescovo, visitando anche la sua tomba nella cripta. Ma forse non tutti ricordano che la nostra Cattedrale, capolavoro del Romanico – costruita a partire dal 1099 e consacrata nel 1184 – è dedicata a Santa Maria Assunta. La festa di oggi, dunque, è anche la festa del nostro Duomo. Le celebrazioni, iniziate già con la Santa Messa vespertina di ieri, si dipaneranno per tutta la giornata di oggi, alle 8.30, 9.45, 11 e 18.

E per la prima volta quest’anno, la solennità dell’Assunzione in Cattedrale verrà impreziosita anche da un concerto, un momento musicale aperto a tutti, oggi pomeriggio alle 17.30. A condurre un’elevazione spirituale in musica in onore della Beata Vergine Maria (con brani del periodo barocco e romantico), saranno il trombettista Francesco Gibellini, la violinista Clara Fanticini e il maestro Stefano Pellini, organista titolare della Cattedrale: i tre musicisti animeranno poi anche la Santa Messa delle ore 18 e al termine proseguiranno con un ulteriore breve intrattenimento musicale. Clara Fanticini è violinista di esperienza internazionale e collabora con diverse istituzioni musicali, Francesco Gibellini è docente al Conservatorio di Palermo e membro dei Gomalan Brass, Stefano Pellini ha tenuto 800 concerti in varie parti del mondo. L’organo del Duomo ha circa tremila canne: è un organo sinfonico costruito dalla ditta Balbiani di Milano nel 1934, esempio significativo del cosiddetto periodo ‘ceciliano’, uno strumento capace di sonorità imponenti e delicatissime al contempo. Anche in piena estate, questa è l’occasione per ascoltare musica a cui si legano messaggi spirituali e una profonda emozione, e per riscoprire anche un aspetto storico del nostro Duomo che talvolta viene dimenticato. Fra i tesori del Duomo, un dipinto di Francesco Vellani, realizzato nel 1762, raffigura appunto la Madonna assunta in cielo, sorretta dagli angeli: la tela oggi è custodita nella sacrestia che è possibile visitare ogni giorno (tranne che negli orari di celebrazioni) in un percorso storico artistico inaugurato un paio di mesi fa.

Nel lungo ponte che accompagna Ferragosto, da oggi a domenica, modenesi e visitatori potranno godersi la città andando alla scoperta dei tesori storici, artistici e culturali di Modena,a partire proprio dal sito Unesco di piazza Grande, con la Ghirlandina, la Cattedrale, i Musei del Duomo, al Museo Civico, con il percorso immersivo Avia Pervia, fino alla Galleria Estense e alle mostre di Ago. Tutte le visite si possono prenotare attraverso il portale visitmodena.it

Nel sito Unesco, si può salire sulla Ghirlandina da oggi a domenica, con orario continuato, dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto intero costa 6 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos con prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it; previste anche riduzioni e ingressi gratuiti). Nello specifico, stasera alle 17 è prevista anche una ’visita combo’ alla torre e alle Sale Storiche di Palazzo comunale (gratuita previo pagamento dei biglietti di ingresso alla Torre e alle Sale Storiche).