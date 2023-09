La festa del patrono della polizia: "Contrasto alle baby gang, serve prevenire e rieducare"

Una giornata celebrativa in occasione della festività di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato ma anche dedicata alla prevenzione e alla legalità. Prevenzione dal basso, ovvero dedicata ai giovani in un momento storico in cui, purtroppo, le nuove generazioni mostrano comportamenti sempre più violenti, aggressivi. In un momento in cui anche Modena si trova a fare i conti con le cosiddette baby gang, ovvero aggregazioni violente di giovanissimi. E’ quella che si è svolta ieri in città. La giornata è iniziata con la Santa Messa, celebrata da Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Bosco.

"Il male che emerge ci interroga sempre – la riflessione in apertura dell’omelia – c’è del buono, ma anche tanta violenza giovanile". Al termine della funzione religiosa, autorità cittadine, ospiti e personale della Polizia di Stato hanno raggiunto la "Città dei Ragazzi" per un momento di incontro con gli studenti, i frequentatori dell’Ente diocesano e le altre realtà del quartiere. "Abbiamo alti e bassi in questi fenomeni, i problemi più strutturati – ha sottolineato il questore, Silvia Burdese – li abbiamo affrontati con le indagini. Adesso si presentano nuove dinamiche, sulle quali siamo molto presenti come forze di polizia. Si cerca di prevenire: quando riusciamo a sorprendere questi ragazzini in flagranza, o a distanza di qualche giorno cerchiamo con il tribunale o con la procura di avviare percorsi educativi mirati. Cercare di inserire i ragazzi in contesti che li possano tutelare e avviare un percorso col Comune più serrato: questo sta iniziando a dare i frutti ma dobbiamo lavorare. I messaggi di violenza che giungono da vari canali permeano questi ragazzini e chi ha bisogno e non ha, cerca di prenderselo con quello che può. I ragazzini devono vedere nel poliziotto chi li può aiutare da situazioni di bullismo e trovare la forza di denunciare. Negli ultimi episodi siamo arrivati a risultati importanti e in breve termine grazie alla grande consapevolezza delle vittime e delle loro famiglie".

Ieri alla "Città dei Ragazzi" si è svolta un’attività di prossimità e di divulgazione dei progetti di legalità della Polizia di Stato, con l’allestimento di "stand" a cura della Questura e delle Specialità nell’area cortiliva interna. Attività alle quali hanno partecipato oltre 200 ragazzi del Centro di Formazione Professionale della CdR e della Scuola primaria paritaria "Casa Famiglia". "Siamo stati accolti da una parrocchia molto attiva, dove c’è una cultura del prendersi cura che a noi piace molto: crediamo nella prevenzione e puntiamo a quello. Laddove non si riesce, si procede con una repressione dei reati ma tutto quello che si può fare, specie sul tema educativo, è un investimento per il futuro ma anche per il presente – ha sottolineato ancora il questore – Accompagnare questi ragazzi a capire questa complessità è un aiuto per loro, ma anche per la polizia di Stato. Abbiamo voluto portare qui la volante, la ‘vera ‘polizia’ che vedono sul territorio, abbiamo portato la polizia scientifica, facendo vedere come si opera sulla scena del crimine. Abbiamo portato l’unità cinofila anti sabotaggio ma anche la polizia stradale, che ha offerto percorsi pratici con gli occhiali distorsori, per simulare le percezioni quando si assumono stupefacenti o alcol". Infine gli studenti hanno assistito a ‘lezioni’ della polizia postale per la sicurezza del web. La Croce Rossa Italiana, invece, ha curato il proprio punto informativo con dimostrazioni di Primo Soccorso BLSD e disostruzione pediatrica.

v. r.