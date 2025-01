La festa dell’Epifania in Appennino. Scope giganti, droni e funi sospese. La Befana scende dal cielo

Si è rinnovata ieri in tutti i centri del nostro Appennino la tradizione della Befana, in alcuni casi con qualche innovazione che ha ammodernato la comunque sempre gradita distribuzione di doni ai bambini. Alla Mascherata di S.Annapelago ad esempio la Befana è giunta su una scopa gigante potenziata da droni, a Fiumalbo è scesa dal campanile di piazza, alle Piane di Mocogno è arrivata sugli sci… Ovunque, attirando tante famiglie. Soddisfattissimi a S.Annapelago sia per le folte presenze che per il lungo e fantasioso corteo della Mascherata 2025. Infatti, oltre ai ‘classici’ personaggi della tradizione locale (il Cavallino, il Viandante, il Vigile, l’Orso e il Gorilla, il Presepe Vivente coi Re Magi) sono sfilati tanti carri e personaggi in costume d’attualità tra i più amati da bambini e ragazzi. Così che prima della Befana sono giunti gruppi ispirati ai film di Rocky Balboa, Harry Potter, Wolverine e Deadpoll, poi i vari personaggi del film Inside Out, oltre a gruppi di Dragonball Z, Pollon, gli Emoticon, la Pimpa ecc. Per gli adulti, due gruppi dedicati al nuovo Codice della strada (con la patente ‘sospesa’ al ministro Salvini e un mezzo meccanico senza patente che distribuiva vino) e il significativo ed attuale gruppo ‘No War’ sfilato con le Guerre nel Tempo. Cantori popolari hanno poi annunciato Befana e Barbavecchione (qui la vecchietta ha un marito!) su una gigantesca scopa volante, potenziata da 4 droni ‘per arrivare prima dai bambini buoni’. L’associazione La Mascherata di S.Anna ringrazia tutti coloro che hanno contribuito in vario modo alla riuscita della manifestazione ‘ben radicata nel corredo storico di ognuno di noi, perché è la nostra terra che va amata e custodita con rispetto.’ A Fiumalbo una piazza affollata ha seguito con una certa emozione la calata della Befana dal campanile della chiesa parrocchiale in centro paese, grazie ai volontari del Soccorso Alpino e speleologico dell’Emilia Romagna. Sia sabato che ieri, alle Piane di Mocogno la Befana si è divertita sulla neve coi tanti bambini che hanno affollato la stazione, sia sulle piste che al Jenny Kinder Park ‘E’ stata l’occasione perfetta per trascorrere una giornata tra risate, dolci e un po’ di magia. Le befane bizzarre, con il loro spirito festoso, hanno regalato momenti di felicità, aggirandosi tra le piste da sci e le Piane, portando con sé l’allegria tipica di questa tradizione’. Festa anche a Barigazzo di Lama Mocogno con tante Befane anche dalla Garfagnana. Befane itineranti anche nella vallata di Riolunato e in altri centri.

g.p.