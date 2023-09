La festa di FdI il 22 ottobre

Doveva essere la kermesse regionale del partito Fratelli d’Italia, era stata ribattezzata "L’Italia vincente, un anno di risultati" e doveva svolgersi all’Hotel Raffaello. La morte dell’ex Presidente Giorgio Napolitano ha convinto gli organizzatori ad annullare le due giornate inizialmente programmate per lo scorso week end. E’ stata individuata la data in cui si cercheranno di recuperare un po’ di incontri: il 22 ottobre, anniversario dell’insediamento del governo Meloni. Non sarà coinvolta Modena, più probabile che la sede del "recupero" si scelga tra Bologna, Ferrara e Forlì.