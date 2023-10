La festa di Halloween anima il centro

Quest’anno la festa di Halloween arriva anche nel centro cittadino: martedì prossimo, dalle 16 alle 19 sono in programma tante iniziative. E’ prevista una grande ‘Caccia al tesoro’ che, con partenza dal portico di via Berengario, vedrà i partecipanti cimentarsi alla ricerca degli indizi con il coinvolgimento dei negozi associati a ‘Carpi Lab’ pronti ad accogliere bambini e ragazzi per il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto?’. Sfileranno poi simpatici, ma spaventosi mostriciattoli che daranno vita ad un ‘girotondo malefico’ in piazza Garibaldi, mentre corso Roma sarà teatro della ‘danza del vampiro’ con aspiranti Dracula. Tutti i bambini avranno la possibilità di partecipare con un look adeguato all’occasione grazie allo spazio Truccabimbi allestito in via Paolo Guaitoli dalle 16 alle 19. "La sinergia con ‘Carpi Lab’ ha preso forma- commenta l’assessore alla Promozione del Centro Stefania Gasparini - Siamo quindi orgogliosi di presentare i primi eventi, e altri ne seguiranno. La strada intrapresa è quella giusta e continueremo a investirci e a crederci".