La fiaba porta Fortuna E Castelfranco stile Abba

Presso il Filatoio di Modena (via De’ Bonomini 61), da venerdì 8 a domenica 10 tornerà il Festival della Fiaba: tre giorni di narrazioni in voce semplice, performance, workshop e tante iniziative dedicate quest’anno al tema della Fortuna. E a Castelfranco, tanti appuntamenti per la Sagra di San Nicola: venerdì 8 omaggio a Franco Battiato e sabato 9 gli Abbashow, la prima tribute band del gruppo icona degli anni ‘70.