La fiera dei sapori e dei profumi. L’aeroporto apre alle eccellenze

"Sapori ad Alta Quota", la prima fiera dei prodotti gastronomici montani in programma domani e sabato all’aeroporto Paolucci di Pavullo, un evento pensato per valorizzare le eccellenze alimentari delle imprese montane e raccontare, attraverso i sapori, un territorio ricco di storia e tradizioni.

Tra le aziende presenti all’evento: Azienda Agricola Erbeluce, Birrificio Serra del Corno, Birrificio Birramante, Pasticceria Fornace, Canapa Fields, Lutti Miele, Caseificio Beato Marco, Terre di Chiarabaldo, Acetaia Rebecchi Real, Cantina del Frignano, Soleterra di Luca Serri, Azienda agricola Cà De Frà, Prosciuttificio Cà Dante e L’Antico Castagneto di Maria Rosa Berti.

All’evento, promosso da Confcommercio Modena, in collaborazione con l’aeroporto e la Pro Loco di Pavullo e il Coni Emilia Romagna, sarà presente l’Arma dei Carabinieri con il Comando di Pavullo con una fiammante Alfa Romeo Giulia e diverse motoslitte, oltre alle strumentazioni utilizzate dal dipartimento dei NAS.

Non mancheranno le attività collaterali: sarà possibile visitare gli hangar e le aree interne dell’aeroporto e partecipare gratuitamente a numerose attività sportive. Domani, dalle 16 alle 22, sarà attivo il servizio navetta che collegherà l’Aeroporto al Castello di Montecuccolo per la Festa Rinascimentale con rievocazioni storiche e visite guidate.