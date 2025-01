La fiera di Sant’Antonio. Venerdì in centro storico tornano le bancarelle. Attenzione ai divieti

Venerdì l’appuntamento con la tradizionale fiera di Sant’Antonio tornerà ad animare il centro storico dalle 8 alle 20. La manifestazione, come per il patrono San Geminiano in programma venerdì 31 gennaio, ha il suo cuore in piazza Grande e via Emilia, ma interessa anche via Farini, piazza Roma e piazza XX Settembre, dove sono previste iniziative particolari con uno stand del Modena Calcio e uno della Croce Rossa Italiana, artisti di strada, degustazione di borlenghi oltre all’apertura del Mercato Albinelli.

Per quanto riguarda gli ambulanti, 464 sono i posteggi già assegnati con apposito bando. Come tutti gli anni, quella mattina, sarà possibile per gli “spuntisti” occupare uno dei posti liberi o lasciati liberi dai titolari di posteggio. "Inauguriamo il 2025 con una delle fiere più sentite e amate dai modenesi che unisce commercio, gastronomia, cultura e tradizione – dichiara l’assessore al Commercio Paolo Zanca – registrando l’interesse sia da parte di nuove associazioni sia da parte di altri enti locali che hanno chiesto per il 17 e per il 31 di poter promuovere le loro attività durante la fiera, segnale della forte attrattività di questa manifestazione"

In occasione di Sant’Antonio, così come succederà per San Geminiano, è inoltre prevista l’apertura straordinaria di palazzo Ducale, normalmente visitabile nei weekend, con visite guidate alle 9, 10.10, 11.20, 14 e 15.10 (costo biglietto 10 euro e prenotazione obbligatoria). Aperta, come ogni venerdì, anche l’Acetaia comunale con visite, al costo di due euro, alle 15.30 e alle 16.30, sempre su prenotazione. Nel corso della giornata anche altre opportunità turistiche che riguardano il sito Unesco di piazza Grande, con visite alla Torre Ghirlandina, dalle 14.30 alle 18.30, al costo di tre euro, e al Duomo, aperto con orario continuato dalle 7 alle 19 (le visite turistiche, gratuite, sono consentite dalle 10.30 alle 12 e dalle 12.30 alle 17; per gruppi superiori a dieci persone è richiesta la prenotazione). I Musei del Duomo sono invece visitabili dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18, al costo di sei euro. Infine, visitabili, gratuitamente, dalle 9 alle 18, anche le Sale storiche di Palazzo Comunale, con prenotazione online.

Venerdì viene sospesa la circolazione stradale, esclusi i mezzi di soccorso, in via Emilia centro, in piazzale Sant’Agostino, in largo Porta Bologna, in corso Canalgrande (tra via Mascherella e via San Vincenzo), in corso Canalchiaro, in corso Duomo, in Calle di Luca e in piazza XX Settembre. Per tutta la giornata è in vigore il divieto di sosta con rimozione in tutte le strade del centro storico.