La fiera di settembre colora le piazze. Mix di musica, spettacoli e sapori

Da oggi al 1° settembre San Felice, le sue vie e le sue piazze, si trasformeranno in un mondo colorato e allegro: un viaggio nella fantasia, capace di far tornare tutti bambini per qualche giorno. Il motivo conduttore scelto quest’anno per la tradizionale Fiera di settembre, giunta alla sua 412esima edizione, è intatti "Cartoonia". La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, sarà ancora una volta un mix di musica, spettacoli e gastronomia, accompagnati da giostre e mercatini, e appuntamenti di ogni genere per tutti i gusti e palati. Apertura alle 18.30 con il mercatino straordinario in viale Campi per spostarsi poi alle 20, in piazza Castello e via Mazzini, dove è prevista l’inaugurazione ufficiale della fiera con la partecipazione delle autorità. A seguire esibizione delle Majorettes Phoenix che sfileranno per le vie del paese. Alle 20.45, il prato Rocca, ospita la presentazione ufficiale della squadra Medolla-San Felice. Alle 21, in piazza Matteotti, presentazione del romanzo "La casa grande", incontro con l’autrice Alessandra Mantovani, a cura del Circolo La Pira. Sempre alle 21, in Largo Posta, ci sarà la tombola di fine estate, mentre ancora alle 21, in via Ferraresi e via Mazzini, concerto della rock band Bibi’s On the Bed. E alle 21 ci sarà anche, in via Mazzini e via Ascari, l’esibizione di The Seer. A concludere la serata inaugurale alle 21.30, nel prato della Rocca, si potrà assistere all’esibizione dei Gem Boy che, dopo oltre trent’anni di carriera e una scia di provocazioni musicali, tornano con un nuovo album dal titolo inequivocabile: "Intelligenza superficiale".

La fiera proseguirà anche nelle giornate successiva con un fitto calendario di appuntamenti e novità ed un‘appendice il 2 settembre. Tutte le sere funzionerà il ristorante nell’area di Villa Campagnoli con possibilità di menu da asporto ed anche il luna park in piazza Ettore Piva. In occasione della Fiera, i mercati di venerdì 29 agosto e lunedì 1° settembre si svolgeranno in piazza Italia.

Alberto Greco