La figurina? Cultura e conoscenza. Album come collezioni di saperi

In quale paese si trova il Kilimangiaro? Quante volte i Visigoti assediarono Roma? Da dove deriva la parola ’moka’? Chi accompagna Dante nel viaggio all’Inferno? Quanti slam ha vinto la tennista Serena Williams? Sono solo alcuni esempi delle domande a cui si dovrà rispondere per completare l’album della ’Collezione di saperi’, l’iniziativa che il Museo della Figurina propone in occasione del Festivalfilosofia dedicato alla Paideia, cioè alla trasmissione del sapere. E le risposte si possono trovare proprio al Museo, curiosando tra le tante figurine delle collezioni storiche che, come piccole enciclopedie popolari, fin dalla loro invenzione sono state utilizzate come mezzo di diffusione della conoscenza.

Sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, bambini e adulti potranno partecipare a questa attività, ispirata ai più celebri giochi da tavolo, mettendosi alla prova per risolvere quesiti sui temi più vari: dalla storia alla geografia, dalle scienze allo sport, fino all’arte, alla letteratura, all’intrattenimento e alle curiosità. Per ogni prova superata, aiutandosi con i materiali esposti al Museo, si potranno ottenere le figurine speciali da incollare sul proprio album dedicato fino a completare, appunto, una vera e propria collezione di saperi.

"Oltre che pezzi da collezione, le figurine – spiegano gli organizzatori – hanno da sempre avuto un valore educativo, venendo utilizzate sin dall’Ottocento come mezzo di diffusione per la conoscenza: un metodo efficace e coinvolgente, grazie anche alle affascinanti immagini colorate, per far giungere nelle case, nelle mani di bambini e adulti, pezzi di sapere e autentici sguardi su mondi lontani. Dietro le figurine si nasconde, infatti, un’idea enciclopedica, quella di accumulare tanti piccoli tasselli il cui completamento conduca a una visione complessiva".