La Filarmonica Andreoli piange Silvano Marazzi, presidente per 25 anni

Mirandola piange per la scomparsa di una delle sue figure più rappresentative, capace di segnare la vita cittadina, tanto da accompagnarla nella sua crescita oltre che economica, anche culturale e artistica. Il 22 giugno, infatti, è venuto a mancare all’affetto dei suoi famigliari Silvano Marazzi, artigiano di San Giacomo Roncole, molto attivo con la sua azienda poi ceduta quando si è ritirato in pensione nel campo della meccanica, noto soprattutto per essere stato a lungo uno degli strumentisti fondamentali del corpo bandistico cittadino. Per 60 anni è stato uno dei clarinettisti di punta della Filarmonica Andreoli, e ne è stato alla guida per 25 anni, seguendone l’evoluzione e trasformazione in fondazione. La sua ultima apparizione pubblica come clarinettista è stata nel 2016, durante il Concerto di Natale. Per questa sua intensa attività tanti lo hanno voluto ricordare, a partire dalla presidente Elena Malaguti, dal direttore Mirco Besutti e dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Scuola di Musica ’C. e G. Andreoli’. "La Fondazione ricorda l’impegno, la passione e la dedizione di questa vera e propria ’colonna’ del volontariato. Ci mancheranno – fa sapere – il suo esempio e i suoi consigli". Alberto Greco