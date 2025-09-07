La Filarmonica in tour: "Portiamo in Giappone tutta la bellezza di Modena e dell’Italia"

Squillano le trombe dell’ouverture del "Guglielmo Tell" di Rossini, e tutta l’orchestra si infiamma dell’energia di una musica travolgente. Tanta grandezza, tanta bellezza, un’arte tutta italiana che la Filarmonica del Teatro Comunale di Modena si prepara a portare in Giappone: proprio domani l’orchestra partirà per la sua nuova, attesa tournée nella terra del Sol Levante, all’insegna dell’incontro e del dialogo fra le culture. Diretta dal maestro Hirofumi Yoshida, la Filarmonica terrà un concerto mercoledì 10 settembre all’iconico auditorium Shining Hat ("Cappello splendente"), una sala da duemila posti all’Expo di Osaka, giovedì replicherà all’Izumi Hall, un teatro dall’acustica straordinaria, poi venerdì volerà sull’isola di Amami Oshima, patrimonio dell’Unesco, un luogo incantato fra cielo, mare e terra, dove si fondono natura e spiritualità. Le tre date si incastonano nell’Italian Week che celebra l’eccellenza italiana in Giappone, con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo.

Sul palco del teatro Comunale in questi giorni si sono tenute le prove del concerto con l’orchestra al completo e tutte le sue prime parti, Francesco Iorio primo violino, Alessandro Culiani, primo violoncello, Andrea Maini prima viola, Alberto Farolfi primo contrabbasso, Anton Berovski primo dei secondi violini, Filippo Mazzoli primo flauto, Fabrizio Oriani primo oboe, Luca Milani primo clarinetto, Paolo Carlini primo fagotto, Luca Medioli primo corno, Andrea Dell’Ira prima tromba, Andrea Maccagnan primo trombone, Danilo Grassi ai timpani e Davide Burani all’arpa. Il programma dei concerti saprà davvero ‘parlare’ dell’Italia: nella prima parte la Sinfonia n. 4 "Italiana" di Mendelssohn, con tutti i colori e le stagioni del Belpaese, poi una carrellata della grandi ouverture e sinfonie delle opere italiane, dalla "Gazza ladra" di Rossini a "La forza del destino" e al "Nabucco" di Verdi, fino al celebre Intermezzo di "Cavalleria rusticana" di Mascagni.

"Per noi il Giappone è una terra amica: due anni fa vi abbiamo anche portato ‘Il Trovatore’ di Verdi al tempio di Nara – sottolinea il maestro Giorgio Zagnoni, presidente della Filarmonica –. Ed è per noi motivo di orgoglio rappresentare ufficialmente l’Italia con questa tournée". Sono infatti pochissime le orchestre italiane arrivate in Giappone per l’Expo, e quella modenese sarà in vetrina: i biglietti per il concerto all’esposizione universale di Osaka sono andati esauriti in un baleno.

"La nostra orchestra non gode di contributi pubblici e il suo progetto si fonda sul supporto di importanti sostenitori: in questa tournée sono al nostro fianco Innovative solutions, Consorzio Innova, Macron, Plast, Sherman Advisory, Gruppo Romani, Castiglione viaggi e Raffinata – aggiunge Zagnoni –. E naturalmente il teatro Comunale di Modena che ci mette a disposizione la sua competenza tecnica e il sostegno logistico". Nel cartellone di concerti del Comunale, troveremo più volte la Filarmonica: fra gli appuntamenti più attesi, il Concerto di Capodanno, diretto sempre dal maestro Yoshida che quest’anno includerà anche musiche di Joe Hisaishi, celebre compositore giapponese, noto per le sue collaborazioni con il cinema di Hayao Miyasaki e Takeshi Kitano. Ascolteremo l’orchestra anche il 9 novembre, sempre diretta dal maestro Yoshida, con la violinista Karem Gomyo, in brani di Sibelius e Ciajkovskij, e il 15 gennaio, guidata da Anna Rakatina, nell’esecuzione della meravigliosa Sesta sinfonia “Pastorale” di Beethoven.