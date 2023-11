La Finale anni ’50 in bianco e nero. In mostra gli scatti di Paltrinieri

Per divertirsi bastava un motorino, magari la Lambretta 175 appena arrivata sul mercato. E in estate si andava a fare il bagno nel canale Diversivo, sognando forse di essere a Saint Tropez. Era un’Italia diversa, era una Finale diversa, la "Finale in bianco e nero" degli anni 50 che ritroviamo nella bella mostra con le foto di Roberto Paltrinieri, inaugurata ieri sera e aperta fino al 10 dicembre nelle sale dell’ex Guardia Nazionale in corso Cavour.

L’autore, oggi 84enne, vive in Svizzera, dove si è trasferito già nel 1962: nel Canton Ticino ha sviluppato un’importante attività fotografica, al punto da diventare presidente dei fotografi della Svizzera italiana. Ma le radici di Paltrinieri sono proprio a Finale, dove è nato e dove ha imparato l’arte della fotografia lavorando – giovanissimo – presso lo Studio Ferraresi dal 1953 al 1958.

Scattate appunto alla fine degli anni ‘50, le foto ci restituiscono atmosfere, personaggi, botteghe, scorci di una Finale che ha l’incanto delle cose buone di una volta: signore e signori con l’abito della festa nei giorni felici, la banda del paese con il mitico maestro Manzini, una goliardica partita di calcio dove le lettere sulle maglie degli undici giocatori di una squadra formavano la frase "W la bolletta"... C’è il ricordo, c’è il gioco di riconoscere volti amici, c’è anche la nostalgia di paesaggi purtroppo perduti: "Una foto, in particolare, racconta una storia che oggi non sarebbe possibile riproporre: lo scatto dalla Torre dei Modenesi, con il panorama di Finale dall’alto, nel quale domina sullo sfondo l’immagine del Castello – sottolinea nell’introduzione alla mostra Galileo Dallolio, amico di Paltrinieri –. Oggi la torre e il mastio del castello sono scomparsi, a seguito del terremoto".

La mostra solletica la fantasia, la curiosità ma anche il rimpianto del ‘come eravamo’.

Stefano Marchetti