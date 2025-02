La first lady della Colombia alla casa museo Pavarotti

Venerdì la first Lady della Colombia, Verónica Alcocer, moglie del presidente Gustavo Petro accompagnata dall’ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar, ha visitato la Casa Museo Pavarotti accompagnati da Nicoletta Pavarotti. "É stato un grande piacere accompagnarle nelle stanze della Casa Museo e scoprire quanto il ricordo del maestro sia ancora vivo e sentito anche in Colombia", ha fatto sapere in un post la direzione della Casa Museo.

La delegazione della Colombia è rimasta in città per tutto il fine settimana e ha incontrato tutte le istituizioni del territorio.

Sono circa 20.000 i cittadini colombiani residenti nel nord Italia che, per gestire le pratiche consolari, devono recarsi alla sede consolare di Milano. Per rispondere a queste esigenze, il Consolato ha lanciato il progetto degli uffici mobili portando i servizi direttamente sul territorio. L’iniziativa è nata dal contatto diretto con i concittadini di Modena e provincia, che hanno raccontato le difficoltà legate agli spostamenti e agli orari di lavoro incompatibili con quelli del Consolato.