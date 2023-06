"La Fondazione Frignano ora è una realtà"

Tutto è partito da un sogno. Un sogno di 12 imprenditori - poi diventati 130 - che, nel 2017, si erano ritrovati per mettere insieme le forze e realizzare qualcosa per il proprio territorio: ne nacque il bellissimo anello ciclopedonale del Campo d’Aviazione di Pavullo. E ieri pomeriggio, nella cornice esclusiva delle Scuderie Ducali di Ca’ de Scarin, il seme piantato da ‘The First Group’ è germogliato nella ‘Fondazione Frignano’, un ente locale costituito per migliorare il benessere di un territorio che "deve restare unito": il Frignano intero, appunto. A partecipare all’assemblea sono stati un centinaio di soci, che hanno anche nominato (in accordo con l’Unione dei Comuni) i 5 membri del Consiglio di Amministrazione: Adamo Venturelli (presidente), Giancarlo Lizzeri, Giampaolo Giovanelli (direttore generale dell’Unione), Mara Bernardini e Alessandro Rovinalti. Revisore dei conti sarà invece Giovanni Carlini. Oltre ai soci, presenti all’assemblea sindaci o assessori di tutti i comuni del Frignano, Maria Palma Costi (vicepresidente della Provincia), Matteo Tiezzi di Fondazione di Modena, Giacomo Villano di Confindustria, Roberto Gianaroli di Aero Club Pavullo, Andrea Iori di Avap e don Roberto, insieme al presidente della Regione (collegato via streaming) Stefano Bonaccini: "La vostra è la terza fondazione di comunità in Regione e l’unica su suolo montano - si è complimentato Bonaccini -. Come Regione siamo disponibili ad incontrarvi ogni volta che ne avrete bisogno: il vostro lavoro contribuirà a rendere più vivace ed attrattiva la montagna, attraverso progetti che vanno a migliorare la qualità di vita delle persone". Fabio Catani, il presentatore, ha sottolineato come la costituzione di una fondazione vera e propria possa portare diversi vantaggi: "C’era voglia di trasformare quello che era un gruppo su whatsapp in un ente giuridico - ha detto Catani -. E il primo obiettivo sarà aprire questo progetto a tutta la comunità: quando abbiamo realizzato l’anello ciclopedonale dell’Aeroporto, erano in tanti i cittadini a chiederci di contribuire anche con 50 euro". Ora, con questa fondazione, sarà possibile effettuare donazioni di qualsiasi somma, destinare il Cinque per Mille o anche lasciti in eredità. In più sarà possibile intercettare fondi regionali, da altre fondazioni e, soprattutto, dall’Europa (Pnrr compreso). Obiettivo comune è moltiplicare ("per dieci volte") lo sforzo economico (oltre un milione di euro in 4 anni) per progetti su tutto il territorio del Frignano: "L’unico territorio montano in Regione che in questi anni segna un incremento del numero di abitanti", ha rivendicato il presidente Adamo Venturelli. Per conoscere i progetti da realizzare, il Cda chiede un po’ di tempo. Ad ottobre, presso la trattoria Romani, erano stati presentati 4 idee per un palazzetto dello sport, per il centro storico di Pavullo e per Montecuccolo.

Riccardo Pugliese