La Fondazione Frignano si presenta: "Le nostre opere per il territorio"

Non si può dire che ora si passa dalle parole ai fatti, perché il gruppo di imprenditori di Pavullo e dintorni, che il 7 settembre 2023 ha costituito la Fondazione Frignano, si era già distinto nella realizzazione, dal 2018 in poi, di opere di rilievo, come il ciclopedonale dell’aeroporto Paolucci, finanziato direttamente come The First Group, guidato da Adamo Venturelli, Ceo di Vis Hydraulics Srl. Gli imprenditori pionieri erano 12, diventati poi oltre 300. Adamo Venturelli, che è il presidente della Fondazione, invita i cittadini del Frignano alla presentazione pubblica del sodalizio e degli obiettivi che si è prefissato.

"Soprattutto – annuncia – faremo una panoramica sui dieci progetti cardine sui quali intendiamo focalizzarci nei primi tre anni di operatività". Il primo si terrà domani alle 21 al cinema teatro Mac Mazzieri a Pavullo, e l’altro l’11 giugno, sempre alle 21, al Cinema Belvedere a Sestola. Interverranno i vertici della Fondazione, rappresentanti delle istituzioni e i promotori dei progetti individuati. Sono stati ben 38 i progetti presentati dai soci per un costo previsto di realizzazione di 4.500.000 euro. I progetti selezionati proposti dai membri della Fondazione sono: laboratori di robotica e nuove tecnologie agli Istituti di tutti i gradi delle nostre scuole, un luogo di aggregazione per i giovani del Frignano, un Festival del Libro Aperto, partenariato Rocca di Sestola, partenariato Fiera Aviazione Aeroporto Pavullo.

Walter Bellisi