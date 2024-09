La Fondazione gioca #unaltrapartita

E’ lo sport sociale e inclusivo il tema della Giornata Europea delle Fondazioni 2024. Lo sport festeggia quest’anno il primo compleanno in Costituzione e lo scorso settembre la pratica sportiva è stata infatti inserita nella Carta costituzionale, con il riconoscimento del suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. A trasformare questo principio in diritto garantito sono le oltre 120mila organizzazioni di promozione sportiva che ogni giorno lavorano sul territorio nazionale per rendere lo sport una pratica accessibile per tutti.

Non è un caso, dunque, che proprio lo sport sociale e inclusivo è il tema cardine della campagna #Unaltrapartita. Comunità in campo, promossa da Acri e Assifero, con le Fondazioni associate, in occasione della dodicesima Giornata Europea delle Fondazioni. Anche quest’anno, Fondazione di Modena partecipa all’iniziativa e lo fa attraverso una comunicazione di carattere sociale, che valorizza e diffonde l’attività di molte delle realtà da essa sostenute, che fanno dello sport un motore di inclusione.