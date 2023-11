La fontana s’illumina di viola per i bimbi prematuri

Stasera la Fontana dei Due Fiumi di largo Garibaldi s’illumina di luce viola in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità promossa da Sin Società Italiana di Neonatologia, Vivere Ets e dal Policlinico di Modena. Nella stessa serata il Diurno di piazza Mazzini sarà illuminato di luce verde per la Giornata mondiale contro il tumore alla cervice uterina, promossa da Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori - sezione di Modena. Infatti, in occasione dell’anniversario dal lancio della strategia globale per accelerare l’eliminazione del cancro della cervice uterina, appunto il 17 novembre, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha proposto di illuminare di colore verde ’Teal’ alcuni monumenti iconici nel mondo per dare visibilità alla problematica e sensibilizzare le istituzioni circa la necessità di agire in fretta. Un simbolo viola intende invece far riflettere Istituzioni e opinione pubblica sulle nascite pretermine.