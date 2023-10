La formazione è gratuita e dura 800 ore

Dura 800 ore (di cui 300 di stage in azienda), è gratuito, si svolge a Modena e promette ottimi sbocchi occupazionali. Sono le caratteristiche del corso per tecnico esperto di automazione e sistemi robotizzati per l’industria manifatturiera, organizzato e gestito dalla sede di Modena dello Ial Emilia-Romagna.

"Attraverso lo studio della componentistica meccanica, pneumatica ed elettrica, della programmazione plc e robotica, – spiega Natascia Schieri, responsabile della sede modenese dello Ial – il nostro corso forma tecnici capaci di progettare, realizzare e manutenere impianti industriali di ultima generazione. Sono figure molto richieste dalle imprese che cercano tecnici specializzati in cablaggi di quadri elettrici industriali, installatori e manutentori di impianti di automazione, programmatori plc e robots". Il corso, cofinanziato dall’Unione europea e dalla Regione Emilia-Romagna, si svolgerà dal 20 novembre al 31 luglio 2024, dal lunedì al venerdì. Le lezioni si terranno presso la sede Ial (via Rainusso 138n) e l’Istituto tecnico industriale ’F. Corni’ (via Leonardo da Vinci 300). Il corso è rivolto a giovani con più di 18 anni e adulti, non occupati o occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente all’iscrizione al corso.