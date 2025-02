La forza di un abbraccio. Due giovani afghani ritrovano dopo anni la madre e i fratelli

Un abbraccio che dice più di tante parole. Un gesto di affetto, di per sè semplice, ma che acquisisce una potenza dirompente se si allarga lo sguardo al contesto. E’ l’abbraccio, dopo tre anni di separazione, di due giovani stranieri non accompagnati che hanno ritrovato, a Modena, la madre e i fratelli. Una vera e propria rinascita per una famiglia separata nel 2021 da una bomba in Afghanistan. L’esplosione aveva cambiato i piani iniziali facendo arrivare nella nostra in città soltanto fratello e sorella, all’epoca di 14 e 16 anni. Erano soli ed estremamente vulnerabili ma non hanno mai smesso di sperare. Martedì sera, dopo lunghissimi mesi di lontananza, hanno potuto riunirsi alla mamma e ai fratelli, giunti in Italia attraverso i Corridoi Umanitari realizzati da organizzazioni della società civile, tra cui la Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, in collaborazione con l’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e i Ministeri italiani degli Affari Esteri, dell’Interno e della Salute, nell’ambito del ’Protocollo Afghanistan’.

A Modena fratello e sorella erano stati affidati ai Servizi sociali del Comune, seguiti dalle equipe educative e collocati in comunità adatte alla loro giovane età. Evidente però era il malessere vissuto quotidianamente anche a causa dello stato di angoscia e della preoccupazione per il resto della famiglia, nel frattempo fuggita in Iran. Mentre il ragazzo più giovane sta comunque seguendo con profitto un corso professionale, il trauma per la separazione dalla madre è stato troppo forte per la sorella, nel frattempo diventata maggiorenne: ne è nato – fa sapere il Comune – un crollo psicologico che ha fatto a più riprese temere il peggio e ha indotto i Servizi sociali a chiedere il rintraccio dei familiari.

Individuata la famiglia lo scorso anno, l’Oim ha quindi svolto diversi colloqui e ha concluso l’istruttoria con esito favorevole alla procedura che ha portato alla riunione del nucleo familiare. Oggi, fratello e sorella (la quale, saputo dell’imminente ricongiungimento, è anche significativamente migliorata nella sintomatologia) hanno potuto riabbracciare la mamma e i fratelli e guardare più serenamente a un futuro insieme in Italia.

"Questo risultato – spiega Francesca Baraghini, ufficio Minori stranieri non accompagnati del Comune – è frutto di un lavoro che come Servizio sociale, titolare della presa in carico, abbiamo avviato dopo un confronto e continue riunioni in equipe allargata con le comunità di accoglienza. Viste le continue richieste dei ragazzi, sia espresse direttamente ma anche non verbali, sintomo di un malessere, abbiamo deciso di avviare la richiesta di indagini familiari che poi ha permesso di rintracciare madre e fratelli. L’aspetto che mi piace ricordare, è che ci siamo chiesti come dare ascolto a questi ragazzi e ai loro diritti. Il Servizio sociale ha chiesto il rintraccio dei familiari attraverso il sistema informativo minori e l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che poi ha fatto tutti i doverosi passaggi con esito favorevole.

Martedì sera c’è stato il ricongiungimento. Oltre a me, erano presenti i responsabili delle comunità, gli assistenti sociali, il Pronto intervento sociale (Pris). E’ una emozione che ha travolto anche noi professionisti. Quando si sono incontrati si sono presi un attimo di tempo per ’ritrovarsi’, all’inizio erano disorientati, si sono guardati e poi si sono lasciati andare in un lungo abbraccio. Il figlio ha ripetuto più volte ’grazie’, si è subito occupato dei bagagli della madre, ci teneva ad essere lui in prima persona ad aiutare. E’ la prima volta che a Modena viene applicato il Protocollo Afghanistan. Ora tutta la famiglia è stata inserita in un progetto di accoglienza".

v.s.