La forza di un territorio sono le sue eccellenze Il salame di San Felice, insaccato tipico della Bassa modenese, è apprezzato per il suo sapore dolce e il colore rosso intenso. Le carni di suino provengono da Mirandola, San Felice, Finale, Cavezzo e vengono lavorate artigianalmente da aziende locali. Grazie alla qualità e al gusto unico, il salame di San Felice è venduto in supermercati in tutta Italia.