La fotografia protagonista di mostre itineranti e dibattiti

Non solo Ferrari: Maranello, dal 14 al 18 maggio, diventa la capitale italiana della fotografia con il 77esimo Congresso Nazionale della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, che tessera ogni anno oltre cinquemila tra fotografi e appassionati e più di cinquecento foto-club affiliati. Diciassette mostre allestite in diversi luoghi simbolo della Rossa. Il programma prevede, inoltre, presentazioni di autori e di libri, conferenze sulla fotografia e collaborazioni con i commercianti che ospiteranno alcuni scatti nelle loro vetrine; dando vita, così, a una mostra diffusa e itinerante tra le vie di Maranello. Tanti i nomi noti, da Maurizio Galimberti a Filippo Venturi, Luigi Ottani, Luca Fornaciari e - ciliegina sulla torta, dedicata ai tifosi del Cavallino - Callo Albanese (fotografo delle massime categorie automobilistica e motociclistica). Le esposizioni sono aperte a tutta la cittadinanza locale.

"Siamo davvero orgogliosi - dichiara il sindaco di Maranello, Luigi Zironi - che l’associazione abbia scelto la nostra città per il suo annuale congresso. Si tratta di un’occasione straordinaria per la popolazione. Maranello è terra in cui nacque il mito e, l’idea che tanti talenti si riuniscano da noi e possano raccontarlo con competenza, ci onora".

"Già la partenza ci ha fatto ben sperare - spiega Roberto Puato, presidente della Federazione -: non appena abbiamo scelto Maranello, si sono illuminati gli occhi ai nostri tesserati. Non vedono l’ora di arrivare nella città rossa e visitare il museo, il circuito e gli altri simboli targati Ferrari. Pertanto, ci tengo a ringraziare l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio per l’ospitalità. La fotografia amatoriale - conclude -, resa con un occhio meno da committenza, solitamente sorprende e stupisce. Spero e credo che piacerà anche ai maranellesi".

Gabriele Arcuri