La frana avanza,. Rontini sul posto: stato d’emergenza

La frana modenese, a Boccassuolo di Palagano, avanza a un ritmo di oltre un metro all’ora, interessando un’ampia porzione di versante nella zona del Rio della Lezza e della Crovara, sul monte Cantiere, con un fronte al momento di oltre i 2,5 chilometri. Oggi si è recata sul posto per fare il punto anche la sottosegretaria della Regione, Manuela Rontini. Al momento la frana ha tagliato tre strade, una cinquantina di persone sono isolate, tre famiglie sfollate e alcune aziende in grande difficoltà. Rontini ha assicurato: "Ci attiveremo per proclamare lo stato di emergenza regionale"