La frana rallenta, ma resta il pericolo: "A rischio i tralicci dell’alta tensione"

Un cumulo di fango e detriti alto più di sette metri, un grosso tappo che prima o poi dovrà scendere a valle mettendo in movimento un massa di due milioni e mezzo di metri cubi di materiale. Sono ore cruciali per la frana di Boccassuolo che tra Pasqua e Pasquetta ha rallentato leggermente la sua corsa; una situazione solo apparentemente di stasi poiché la terra che arriva dalla cima del monte Cantiere continua scendere lentamente depositandosi su questo grosso cumulo che si ingrossa sempre più e "quando si scollerà, travolgerà tutto", ha spiegato il sindaco di Palagano e presidente della Provincia Fabio Braglia. Non solo, la frana, trovando questo ostacolo, si allarga ai lati ed é qui la grossa incognita. Perché, se sembra ormai ineluttabile la sua discesa fino al fiume Dragone, la direzione che prenderà il fronte franoso rimane imprevedibile.

Nella giornata di lunedì la tendenza era quella di muoversi, avendo il monte alle spalle, verso sinistra e in questo caso, hanno spiegato gli esperti sul posto, si potrebbe forse evitare che travolga le case dei residenti, ma, se dovesse allargarsi troppo o "virare" verso destra investirebbe le abitazioni sulla sua strada, seconde case tutte al momento disabitate. Le escavatrici non si fermano un attimo per drenare l’acqua che scende dalla massa di detriti, per creare barriere, fossi, fronteggiare come si può questo "mostro" di fango che ormai da un mese incombe su Boccassuolo e che ha già spazzato via tre strade e un ponte.

Tre i nuclei famigliari di residenti evacuati dalle loro abitazioni che hanno trovato una sistemazione in albergo o a casa di parenti o amici; tra queste una famiglia con tre bambini piccoli, titolare di un’azienda agricola. Ma c’è un altro problema non da poco; se la frana continua il suo percorso verso sinistra sono a rischio i tralicci dell’alta tensione. "Se arriva all’ alta tensione é un problema molto serio – ha sottolineato Braglia – non solo per Boccassuolo, poiché rischiano di rimanere senza corrente diverse frazioni di questo versante della montagna che sono servite da questi tralicci".

Per monitorare la dinamica della frana l’Università di Modena e Reggio Emilia ha installato speciali apparecchi ai lati della colata di fango "capaci di rilevare sia movimenti di traslazione che di aumento di quota della frana, movimenti impercettibili ad occhio nudo – ha spiegato il geometra Francesco Guigli, responsabile dell’azienda che si occupa dei lavori di contenimento del fenomeno – in questo modo cerchiamo di capire la quantità di materiale che sta per muoversi in modo da guidare l’acqua e la melma che scende ed avere così il tempo materiale per aprire fossi sul lato della frana".