La ’frolleria’ di Anffas si trasferisce in centro

La Frolleria, inaugurata nel maggio 2023, è pronta a moltiplicare il suo impegno e i suoi progetti. Il biscottificio sociale, ideato e realizzato da Anffas Mirandola, con l’obiettivo di offrire ai giovani adulti con disabilità l’opportunità di intraprendere un percorso a carattere formativo e professionalizzante nel settore della produzione dolciaria da nuovo anno si trasferirà in centro città con ambiziosi progetti. Ne è alla guida Marzia Manderioli, una pasticcera che ha deciso di mettere le sue competenze al servizio di questi ragazzi. Adesso sono 18.

Manderioli, è sodisfatta di questi primi mesi?

"Siamo partiti un anno e mezzo fa con 3 tipologie di biscotti e i ragazzi sono arrivati a produrne 23 tipi diversi. Inoltre, fanno 6/7 tipi di torte da credenza, crostate. Sono sereni e gli piace venire a lavorare, si sentono realizzati. La Frolleria è nata per questo per farli sentire parte integrante del territorio e della vita. Hanno tutti tra i 20 e i 30 anni, qualcuno più adulto ne ha 35".

Quale è stata la risposta alla vostra iniziativa?

"Collaboriamo tantissimo con le aziende del territorio e anche con Anfass nazionale che ci ha chiesto per questo Natale di fare la prima campagna nazionale di raccolta fondi a marchio Anfass. Quindi noi forniremo a tutte le Anfass d’Italia i nostri biscotti e dovremo preparare 11mila scatole. Saranno 4 barattoli di colori diversi sul quale c’è un disegno fatto da altri ragazzi di altre Anfass e ogni barattolo reca un messaggio: empowerment, solidarietà, inclusione e famiglia. In più Anfass nazionale ci ha proposto di diventare un franchising".

Franchising?

"Daremo a tutte le Anfass la possibilità di aprire una Frolleria a marchio Anfass dove noi andremo con i ragazzi a insegnare ad altri ragazzi a fare biscotti e ci saranno due possibilità per la rete: aprire una Frolleria vera e propria, con laboratorio di pasticceria, o per chi non se la sente acquistare il truck e rifornirsi presso le altre Frollerie. In questo modo ci creiamo il lavoro, perché la finalità di questo progetto è arrivare a gratificare economicamente i ragazzi perché questa esperienza diventi veramente il loro lavoro".

Siete avviati a una profonda trasformazione?

"Il nostro obiettivo è retribuire i ragazzi. Accadrà presto perché adesso stiamo diventando entro l’anno impresa sociale. L’idea è di creare anche un cohousing, quindi una Frolleria con gli appartamenti per i ragazzi. In centro a Mirandola abbiamo già individuato un immobile, di proprietà della Fondazione Albertino Reggiani, che ci sta aiutando nella sistemazione, dove sotto faremo la Frolleria e sopra ci sono due appartamenti da ristrutturare. A breve inizieremo una raccolta fondi per acquistare l’immobile, dove porteremo anche la nostra sede. L’acquisto è una operazione da circa 1 milione di euro".

Alberto Greco