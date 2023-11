La furia di Muzzarelli: "Patto con Bonaccini?. I suggeritori di bufale nocivi al Pd e alla città"

In questa corsa verso l’individuazione del candidato sindaco del Pd ci sono troppi "suggeritori di bufale". Parole, scandite con voce grossa, del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, uomo forte del partito modenese. Il primo cittadino smentisce categoricamente l’esistenza di un accordo siglato con l’altro leader dem, il presidente della Regione Stefano Bonaccini, e che vedrebbe una convergenza su due nomi: l’attuale assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi, uomo di fiducia del governatore, e il capo di Gabinetto in piazza Grande Giulio Guerzoni, braccio destro del sindaco. Un energico colpo di spugna su indiscrezioni che, va detto, nelle ultime ore hanno fatto più volte capolino e che trovano conferma anche nei voti espressi dai circoli, dove i consensi spesso e volentieri sono – legittimamente – ’direzionati’. Ma vediamo il messaggio. "L’avevo già detto il 5 ottobre all’assemblea del Pd: ci sono ’suggeritori’ di bufale ai giornali che stanno facendo del male al nostro partito e alla città. Ormai mi viene attribuito di tutto: prima ero quello che ’bloccava’ i processi democratici, addirittura un tappo, ora sono diventato quello che fa accordi con Bonaccini alla faccia di iscritti e sostenitori. Erano notizie sbagliate quelle di prima e lo sono quelle di adesso, autentiche bufale. Con Stefano – argomenta Muzzarelli – non c’è nessun accordo. Certo ci sentiamo, entrambi abbiamo a cuore Modena e il suo futuro. Ma sappiamo anche che è finita l’epoca dei caminetti ristretti che decidono le sorti per tutti: servono idee e programmi per continuare a garantire a Modena sviluppo e benessere, servono persone con l’esperienza e le competenze necessarie per realizzare quei programmi e, prima, non dimentichiamolo, per presentarli alla città e ottenere il necessario consenso. Senza i voti non si vincono le elezioni. Io appoggio in pieno il percorso avviato dal Pd nella prospettiva delle Primarie che è stato approvato all’unanimità dall’assemblea del partito. In vista delle prossime assemblee ho scritto una lettera alla segretaria Federica Venturelli per ribadirlo, di fronte a queste voci messe in giro da qualcuno.

Si parla troppo di nomi e poco di idee? Lo penso anche io, ma io non ho fatto nulla per alimentare questa situazione. Anzi, a tutti ho sempre chiesto di valorizzare i risultati ottenuti in questi anni, di lavorare sulle proposte innovative e di stare in squadra, senza personalismi. Però è positivo che la base del partito – osserva – riconosca la crescita di una nuova generazione di classe dirigente che ha lavorato sodo e si è messa in gioco. Del percorso scelto dal Pd mi convince molto il fatto di essere articolato su tre livelli: l’ascolto degli iscritti, la volontà di coinvolgere con questionari gli oltre 9mila elettori delle Primarie, ma anche la ricerca del confronto con il mondo economico e sindacale, con l’Università e il mondo della scuola, con l’associazionismo, con i tanti soggetti del sociale. Ascoltare è sempre un valore. E in questo percorso è importante il coinvolgimento di tutti coloro che si riconoscono nel centro sinistra, che amano Modena e che possono far parte della coalizione che il prossimo anno sfiderà la destra. Il Pd – chiude Muzzarelli – non deve chiudersi su se stesso, ma soprattutto non deve dimenticare che il vero avversario è una destra che può mettere a rischio le conquiste in termini di equità, giustizia sociale, libertà, sviluppo sostenibile che caratterizzano la nostra comunità".